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2020.07.16 11:25

За сутки подтверждено шесть новых случаев коронавируса

LRT.lt2020.07.16 11:25
Karantinas, koronavirusas Lietuvoje
Karantinas, koronavirusas Lietuvoje / E. Blaževič/LRT nuotr.

Министерство здравоохранения сообщает, что за минувшие сутки в Литве подтверждено шесть новых случаев коронавируса, общее количество зараженных возросло до 1901. 

Сейчас коронавирусом больны 217 человек, 1593 человека выздоровели. В изоляции находится 107 человек.

От коронавируса скончались 79 человек.

За сутки проверено 3749 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 472 тыс. 804.

Муниципалитеты, в которых в настоящее время обнаруживается наибольшая заболеваемость коронавирусной инфекцией, в связи с чем на этой неделе будут проводиться дополнительные профилактические осмотры: Вильнюсский, Аникщяйский, Тракайский и Кретингский районы.

Karantinas, koronavirusas Lietuvoje
Karantinas, koronavirusas Lietuvoje
Karantinas, koronavirusas Lietuvoje
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Karantinas, koronavirusas Lietuvoje
# Литва

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