За сутки подтверждено шесть новых случаев коронавируса

Министерство здравоохранения сообщает, что за минувшие сутки в Литве подтверждено шесть новых случаев коронавируса, общее количество зараженных возросло до 1901.

Сейчас коронавирусом больны 217 человек, 1593 человека выздоровели. В изоляции находится 107 человек.

От коронавируса скончались 79 человек.

За сутки проверено 3749 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 472 тыс. 804.

Муниципалитеты, в которых в настоящее время обнаруживается наибольшая заболеваемость коронавирусной инфекцией, в связи с чем на этой неделе будут проводиться дополнительные профилактические осмотры: Вильнюсский, Аникщяйский, Тракайский и Кретингский районы.