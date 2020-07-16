Вильнюсская библиотека: не сдал экзамен по литовскому языку – не можешь работать

Не сдал государственный экзамен по литовскому языку - не сможешь работать. Сотрудники Вильнюсской центральной библиотеки столкнулись с такой ситуацией, однако, как сообщил порталу LRT.lt начальник Государственной языковой инспекции, такое же правило будет распространяться на медсестер и всех других сотрудников, которые общаются с клиентами.

Восемь сотрудников Вильнюсской городской центральной библиотеки узнали, что для продолжения работы им необходимо сдать государственный экзамен по литовскому языку. Они получили такое указание от Государственной языковой инспекции, которая написала приказ на основании постановления правительства 2003 года.

Руководитель языковой инспекции Аудрюс Валотка объяснил порталу LRT.lt, что все лица, которые должны общаться с клиентами на работе, должны говорить на литовском языке на определенном уровне. В противном случае они не могут работать. Кроме того, это правило распространяется как на государственные, так и на муниципальные и частные учреждения.

Глава Вильнюсской центральной библиотеки отказывается отправлять сотрудников на сдачу экзамена, потому что, по ее словам, это излишнее и ненужное решение. Рима Гражене, руководитель библиотеки, сказала, что даже готова заплатить штраф.

Не знаешь языка - работай грузчиком

A. Valotka / D. Umbraso/LRT nuotr.

Как сказал А. Валотка, принятое постановление основано на положении Закона о государственном языке и касается сотрудников учреждений, предприятий, организаций и т. д., которые общаются с клиентами в Литве и должны говорить по-литовски.

«Если вы идете, скажем, в самоуправление, вас должны обслужить на литовском языке. Если вы идете в библиотеку - тоже. Для того, чтобы это положение было успешно реализовано, лица, которые не закончили литовские школы, а закончили, например, русскую школу до 1991 года, должны сдать экзамен по государственному языку», - сказал А. Валотка.

Экзамен, который имеет ввиду руководитель Языковой инспекции, делится на три категории в зависимости от того, какую работу выполняет человек. По словам А. Валотки, если это дежурный, работающий у входа, ему нужна более низкая категория, а если работа сложнее, например, библиотекаря, ему нужна вторая категория. Третья категория нужна профессионалам высокого уровня, таким как авиадиспетчеры.

«Ответственность за контроль над этими вещами несет руководитель организации. В Центральной библиотеке восемь человек, которые не соответствуют этим требованиям. Для этих людей была написана обязательная инструкция о сдаче экзамена по государственному языку второй категории к 7 декабря», - сказал глава Языковой инспекции.

Он подтвердил, что сотрудники библиотеки не смогут продолжать работу, если они не сдадут такой экзамен.

«Им придется искать другую работу, такую, ​​как грузчик или тому подобное, где вам не нужно общаться с клиентами», - сказал А. Валотка.

Директор готова заплатить штраф

Rima Gražienė / BNS nuotr.

Рима Гражене, директор Центральной библиотеки Вильнюса, сказала, что она очень негативно относится к такой инструкции Языковой инспекции и подчеркнула, что все восемь сотрудников, которым было предписано сдать экзамен, могут свободно говорить по-литовски с посетителями библиотеки.

«Это совершенно необоснованное заявление, я смотрю на него очень негативно. Люди много лет работают в библиотеке - по 25 - 30 лет, все являются гражданами Литвы, имеют паспорт, платят налоги, ходят на избирательные участки, свободно говорят и пишут на литовском языке, но в свое время, в 2003 году, не сдали этот экзамен. Кому это нужно? Дело в том, что они закончили русские или польские школы. И что? Мы начинаем терроризировать сотрудников по признаку их национальности», - не скрывала своего возмущения директор библиотеки.

Она подчеркнула, что экзамен, который сотрудникам надлежит сдавать в Языковой инспекции, ничего не даст и ничего не изменит. Р. Гражене сказала, что убеждена, что все сотрудники сдали бы этот экзамен, но это только формальность.

«Кому нужны такие формальности? Зачем людям дополнительный стресс, особенно людям старшего возраста? Как он должен себя чувствовать, идя на этот экзамен? Что это дает? Это лишнее требование, которое никому не нужно. Пришло время пересмотреть такие решения», - сказал Р. Гражене.

Директор библиотеки сказала, что она не собирается отправлять сотрудников на экзамен, и готова взять на себя ответственность за это решение: «Пусть наказывают меня, но нужно начать думать. Такие решения - кому они нужны? Уму непостижимо. Я не буду отправлять работников на экзамен и заплачу штраф в случае необходимости".