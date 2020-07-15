Литовские железные дороги возобновляют пассажирский маршрут в Польшу

Предприятие пассажирских перевозок LTG Link, входящее в группу государственной компании Lietuvos geležinkeliai возобновит пассажирский маршрут в Польшу.

Поезда по маршруту Каунас-Белосток-Каунас снова будут курсировать с 31 июля. Поезд будет ходить из Каунаса в Белосток по субботам, воскресеньям и понедельникам, сообщила компания.

"До принятия решения мы какое-то время наблюдали за ситуацией с коронавирусом, потоками пассажиров внутри страны, их потребностями в поездках за рубежом. Видя растущую потребность, мы связались с коллегами из Польши. Было найдено общее решение, подтверждены даты обратных рейсов, так что мы можем порадовать своих пассажиров - рейсы в Польшу возобновляются", - сказал для пресс-релиза глава LTG Link Линас Баужис.

Международные железнодорожные рейсы были остановлены 16 марта, когда в стране был введен карантин и закрыты границы.