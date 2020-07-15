Художник Витаутас Томашявичюс получил премию мэра Вильнюса

В столичной Ратуше прошла церемония вручения премии мэра Вильнюса, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Ее за прославление литовской столицы удостоен художник Витаутас Томашявичюс. Он был высоко оценен на Токийской биеннале ArtOlympia и первым из литовских художников прошел отбор среди 5 тысяч коллег со всего мира. Его картина с изображением двух фрагментов Вильнюса была включена в список 30-ти самых высокохудожественных работ.

Произведения Витаутаса Томашявичюса ценятся за оригинальную авторскую технику. Он сочетает в себе живопись и графику. Монохромный рисунок рисунка напечатан на тщательно прорисованном изображении. Этот рисунок затем частично очищается, открывая скрытый нижний слой картины. В разных картинах соотношение между живописью и печатью меняется, иногда их просто оставляют для "конкуренции". Такая методика описывается автором и критиками как метафора отношений между внутренним и внешним мирами и мирами культуры и природы.

Премии мэра столицы вручается с 2005 года. Их в разные годы получили, например, Юстинас Марцинкявичюс, Альгимантас Балтакис, Она Нарбутайте, Айдас Марченас и другие.