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2020.07.15 16:10

Художник Витаутас Томашявичюс получил премию мэра Вильнюса

LRT.lt2020.07.15 16:10
Vytautas Tomaševičius, „Vilniaus savivaldybė sinčia grafiti meistrus į Tibetą dalyvauti tyliajame pasipriešinime“, akrilas, grafitas, purškiami dažai, 2019
Vytautas Tomaševičius, „Vilniaus savivaldybė sinčia grafiti meistrus į Tibetą dalyvauti tyliajame pasipriešinime“, akrilas, grafitas, purškiami dažai, 2019 / Asmeninio autoriaus archyvo nuotr.

В столичной Ратуше прошла церемония вручения премии мэра Вильнюса, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Ее за прославление литовской столицы удостоен художник Витаутас Томашявичюс. Он был высоко оценен на Токийской биеннале ArtOlympia и первым из литовских художников прошел отбор среди 5 тысяч коллег со всего мира. Его картина с изображением двух фрагментов Вильнюса была включена в список 30-ти самых высокохудожественных работ.

Произведения Витаутаса Томашявичюса ценятся за оригинальную авторскую технику. Он сочетает в себе живопись и графику. Монохромный рисунок рисунка напечатан на тщательно прорисованном изображении. Этот рисунок затем частично очищается, открывая скрытый нижний слой картины. В разных картинах соотношение между живописью и печатью меняется, иногда их просто оставляют для "конкуренции". Такая методика описывается автором и критиками как метафора отношений между внутренним и внешним мирами и мирами культуры и природы.

Премии мэра столицы вручается с 2005 года. Их в разные годы получили, например, Юстинас Марцинкявичюс, Альгимантас Балтакис, Она Нарбутайте, Айдас Марченас и другие.

Vytautas Tomaševičius, „Vilniaus savivaldybė sinčia grafiti meistrus į Tibetą dalyvauti tyliajame pasipriešinime“, akrilas, grafitas, purškiami dažai, 2019
Vytautas Tomaševičius, „Intercepcija. Rojaus sukūrimas II“, 70x90 cm, akrilas, grafitas, purškiami dažai ant drobės, 2019
Vytautas Tomaševičius, „Aktualizuota Valaičio skulptūra, arba pomirtinis paminklas W raidei“, 100x280, grafitas,akrilas, neonas, emalė ant drobės
V. Tomaševičius, „I REMEMBER“, 2018
Vytautas Tomaševičius „Intercepcija. Rojaus sukūrimas II“ (akrilas, grafitas, purškiami dažai ant drobės; 150x170 cm.; 2019).
Vytautas Tomaševičius, „Vilniaus savivaldybė sinčia grafiti meistrus į Tibetą dalyvauti tyliajame pasipriešinime“, akrilas, grafitas, purškiami dažai, 2019
Vytautas Tomaševičius, „Vilniaus savivaldybė sinčia grafiti meistrus į Tibetą dalyvauti tyliajame pasipriešinime“, akrilas, grafitas, purškiami dažai, 2019
1 / 5Asmeninio autoriaus archyvo nuotr.
Vytautas Tomaševičius, „Intercepcija. Rojaus sukūrimas II“, 70x90 cm, akrilas, grafitas, purškiami dažai ant drobės, 2019
Vytautas Tomaševičius, „Intercepcija. Rojaus sukūrimas II“, 70x90 cm, akrilas, grafitas, purškiami dažai ant drobės, 2019
2 / 5Asmeninio autoriaus archyvo nuotr.
Vytautas Tomaševičius, „Aktualizuota Valaičio skulptūra, arba pomirtinis paminklas W raidei“, 100x280, grafitas,akrilas, neonas, emalė ant drobės
Vytautas Tomaševičius, „Aktualizuota Valaičio skulptūra, arba pomirtinis paminklas W raidei“, 100x280, grafitas,akrilas, neonas, emalė ant drobės
3 / 5Asmenininio autoriaus archyvo nuotr.
V. Tomaševičius, „I REMEMBER“, 2018
V. Tomaševičius, „I REMEMBER“, 2018
4 / 5Asmeninio archyvo nuotr.
Vytautas Tomaševičius „Intercepcija. Rojaus sukūrimas II“ (akrilas, grafitas, purškiami dažai ant drobės; 150x170 cm.; 2019).
Vytautas Tomaševičius „Intercepcija. Rojaus sukūrimas II“ (akrilas, grafitas, purškiami dažai ant drobės; 150x170 cm.; 2019).
5 / 5G. Akelio nuotr.
Vytautas Tomaševičius, „Vilniaus savivaldybė sinčia grafiti meistrus į Tibetą dalyvauti tyliajame pasipriešinime“, akrilas, grafitas, purškiami dažai, 2019
Vytautas Tomaševičius, „Intercepcija. Rojaus sukūrimas II“, 70x90 cm, akrilas, grafitas, purškiami dažai ant drobės, 2019
Vytautas Tomaševičius, „Aktualizuota Valaičio skulptūra, arba pomirtinis paminklas W raidei“, 100x280, grafitas,akrilas, neonas, emalė ant drobės
V. Tomaševičius, „I REMEMBER“, 2018
Vytautas Tomaševičius „Intercepcija. Rojaus sukūrimas II“ (akrilas, grafitas, purškiami dažai ant drobės; 150x170 cm.; 2019).
# Культура

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