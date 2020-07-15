Науседа побывал на торжествах по случаю 610-ой годовщины Грюнвальдской битвы

Президент Литвы побывал на торжествах по случаю 610-ой годовщины Грюнвальдской битвы, открыл мемориальный камень с высеченным на нем Витисом в память о литовских воинах, участвовавший в историческом сражении, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Установили этот памятник за счет пожертвований жителей Литвы. Сегодня на поле, где шла кровопролитная битва с Тевтонским орденом, должна была состоятся реконструкция битвы с участием тысяч человек, но из -за коронавируса зрелище было отменено.

Также сегодня Гитанас Науседа также встретился с переизбранным президентом Анджеем Дудой. Главы государств провели совместную пресс-конференцию.

Грюнвальдская битва произошла 15 июля 1410 года, она стала одним из крупнейших сражений средневековой Европы. В ходе битвы объединенные силы Великого Княжества Литовского и Польского Королевства, под командованием Витаутаса и Ягайлы, разгромили Тевтонский Орден крестоносцев.