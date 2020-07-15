Опрос: упал рейтинг президента Литвы Гитанаса Науседы

Коронавирусный кризис привел к изменениям в рейтинге общественных деятелей - поддержка министра здравоохранения Аурелиуса Вереги и премьер-министра Саулюса Сквернялиса увеличилась заметнее всего, а председателя Союза отечества - Христианских демократов Литвы Габриэлюса Ландсбергиса и лидера избирательного списка консерваторов Ингриды Шимоните рекордно упала.

Лидер консерваторов Г. Ландсбергис оказался в тройке самых непопулярных политиков. Однако опросы общественного мнения показывают, что рейтинг президента Гитана Науседы упал во время коронавирусного кризиса заметнее всего. Хотя глава государства остается вторым наиболее популярным общественным деятелем, его рейтинг с февраля упал на 15 процентных пунктов.

Опрос, проведенный 15-25 июня информационным агентством ELTA и компанией по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai, показал, что в феврале этого года Г. Науседу положительно оценивали 83% опрошенных, отрицательно - 11% респондентов. Опрос, проведенный в июне, показал, что благоприятная оценка президента снизилась на 15%, поэтому в настоящее время Г. Науседу положительно оценивают 68% опрошенных, отрицательно – 23%.

За этот период оценки еще девяти общественных деятелей ухудшились. Рейтинг И. Шимоните, лидера избирательного списка Союза отечества и Христианских демократов Литвы, сократился на 10 процентных пунктов (42% оценивают положительно, 46% - отрицательно), председателя Движения либералов Виктории Чмилите-Нильсен - на 9 процентных пунктов (37% - положительно, отрицательно - 31%), председателя Союза Отечества Г. Ландсбергиса – на 8 процентных пунктов (поддерживают - 26%, не поддерживают - 64%).

Экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса положительно оценивают 79% опрошенных, отрицательно - 10%, его рейтинг снизился на четыре процентных пункта. Согласно опросу компании Baltijos tyrimai за время пандемии жители стали больше доверять и лучше оценивать работу министра здравоохранения и главы кабинета министров. Положительно действия Аурелиюса Вериги оценивают 41%, Саулюса Сквернялиса - 52% респондентов.