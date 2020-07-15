В день взятия Бастилии Вильнюс и Париж связала уникальная фотовыставка - фильм.

Она рассказывает о жизни двух столиц во время карантина. По словам посла Литвы во Франции Нериюса Алексеюнаса, идея пришла спонтанно при виде опустевших улиц Парижа, ставших внезапно похожими на улицы Вильнюса.

Реализовала проект «Париж -Вильнюс. Пережить непредсказуемое» Йолита Ренэ, которая собрала работы 9 фотохудожников Литвы и Франции, сопроводив их музыкой молодого композитора Доминикаса Дигимаса и работой Стасиса Эйдригявичюса «Коронавирус».

Увидеть проект можно на специально созданном для этого сайте http://paris-vilnius.lt.

Кроме того, в эти выходные аэропорты Литвы и столичное муниципальное агентство „Go Vilnius“ проведут «французские каникулы». Но чтобы получить реальные билеты и улететь в Париж, надо, как говорят организаторы, пересесть из домашнего кресла в самолетное и пробыть в нем 45 часов - столько, сколько длится полет вокруг Земли.

По словам представителя Литовских аэропортов Марюса Зеленюса, сидеть придется на спортивной площадке у Белого моста, при этом нельзя ни дремать, ни спать, можно перекусить и пользоваться гаджетами, воспользоваться короткими передышками. Следить за состязанием на выносливость можно будет в Фейсбуке столичного аэропорта. Помимо билетов на двоих в Париж, победитель получит другие ценные подарки от аэропортов.