Литва: интернет-голосования на ближайших выборах не будет

Председатель Сейма Викторас Пранцкетис говорит, что голосования по интернету на ближайших выборах не будет, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Спикер Сейма обсуждал возможности электрнного голосования c председателем Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаурой Матьйошайтите, которая предупредила, что на создание надежной в техническом отношении системы голосования не хватит времени.

"Мы говорили о возможности электронного голосования для этих выборов, я убедился, что такого голосования быть не может, поскольку это был бы очень безответственный шаг, так как система не создана, для этого остались три месяца, а только на тестирование нужен месяц", – отметил глава парламента.

На весенней сессии Сейм принял закон об интернет-голосовании во время пандемии и в случае, если избиратель находится в самоизоляции.