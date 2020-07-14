Опрос: 80% жителей Литвы беспокоятся по поводу второй волны коронавируса

Исследование показало, что 8 из 10 жителей Литвы беспокоятся по поводу второй волны коронавируса. Большинство, однако, указали, что это волнует их «несколько», а «сильно волнует» возможность новой волны только десятую часть респондентов, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Это касается прежде всего тех, у кого карантин вызвал финансовые проблемы. Таких опрошенных оказалось около трети. Ощущать себя более – менее в безопасности людям помогает дезинфицирование помещений, в которых он бывают, поверхностей и вещей. Около 40 процентов ждет прививок, как самого надежного средства защиты от коронавируса. Исследование проводила компания Kantar.

Хотя ученые прогнозируют, что вторая волна коронавируса ударит по Литве в декабре, министр здравоохранения Аурелиус Верига в интервью Радио LRT сказал, что вирус может вернуться уже в августе. По его словам, все будет зависеть от осознанности жителей Литвы.

«Вирус в стране есть. Не все случаи завозные. Один-другой случай фиксируется и в очагах. Степень распространения вируса будет зависеть от того, насколько ответственно мы действуем: когда чувствуем симптомы, обращаемся ли мы к врачам и изолируемся ли, когда приезжаем из-за границы. До сих пор мы действовали достаточно ответственно, поэтому у нас такая ситуация. Пока что ситуация в Литве остается стабильной. Особых изменений нет», - говорит А.Верига.

Могут вернуть маски

Он также отметил, что требование носить маски снова будет рассмотрено, если заболеваемость коронавирусом будет более 15 случаев на 100 тыс. жителей.

"Сейчас необходимости в этом нет, но если мы достигнем таких показателей, какие устанавливаем для других стран, по возвращении откуда рекомендуется самоизоляция, то есть, как минимум 16 случаев на 100 тыс. жителей, то придется возвращаться к обязательному ношению масок", - сказал министр.

По его словам, это необязательно означает, что снова будет объявлен карантин. Сразу требование надевать маски будет в отношении общественного транспорта, магазинов и мест массового скопления людей.

Тем временем, Государственный контроль оценит, как правительству удалось совладать с пандемией. Будет проанализирована последовательность событий и принимаемые решения, их последовательность и обоснованность. Государственный контроль, помимо прочего, будет оценивать планирование международной финансовой помощи. Речь идет о плане ЕС по созданию Фонда и выделении из него Литве 6 с лишним млрд евро.

За минувшие сутки выявлен один случай коронавируса – ввезенный из Испании. Гражданин Литвы отдыхал в Барселоне. Как говорит представитель Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене, в Вильнюс человек вернулся через Ригу. Первые симптомы заболевания он почувствовал еще за границей, но экипаж лайнера не информировал. Сейчас ищут пассажиров самолета, чтобы понять, насколько тесным был их контакт с больным. В данный момент COVID-19 больны 213 человек, 15 лежат в больницах, один из них - в реанимации.