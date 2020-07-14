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2020.07.14 08:32

Neue Zürcher Zeitung: "Паникемия" - и как она меняет наше общество

Neue Zürcher Zeitung, InoPressa2020.07.14 08:32
Koronavirusas JAV
Koronavirusas JAV / AP nuotr.

"Пандемия коронавируса приводит ко второй эпидемии, которая разыгрывается в наших головах: к панике. Это психологическое явление, но оно не менее заразно", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung социолог Ангелика Ниманн.

"Несомненно, пандемия Sars-CoV-2 привела к миллионами зараженных и сотням тысяч умерших. На Земле нет практически ни одного места, которого не достиг бы вирус. Однако наряду с фактической пандемией центральное значение для изменений и тенденций последних недель - и, конечно, для будущих перемен, - играет пандемия в головах людей. В дополнение к настоящей пандемии Covid-19 в головах людей возникла монументальная и, по-видимому, крайне заразная паника: "паникемия".

"Подбадриваемая сообщениями СМИ, беспрестанная публикация, комментирование, исправление и обсуждение числа случаев заражения, индекса репродукции и времени удвоения вируса способствовали и способствуют тому, что паника, как и вирус, проникает в головы хозяев. Вездесущность вирусологов, экспертов и политиков, днем и ночью рассказывающих по всем каналам о своих оценках, мнениях и позициях, усиливает этот эффект".

"Надо надеяться, что от вируса Sars-CoV-2 в скором времени появится вакцина или как минимум медикаменты, способствующие излечению. Паники это, к сожалению, не касается: здесь не будет настоящего лекарства или вакцины. Поэтому эта "паникемия" повлечет за собой серьезные последствия для нашего общества и нашей общественной жизни и существенные изменения, - полагает автор статьи. - В качестве наглядного примера следует привести солидарность. Во время введения ограничительных мер речь внезапно зашла о всплеске солидарности. Люди, аплодирующие на балконах медицинскому персоналу, инициативы добровольцев, покупающих продукты для своих соседей (...). Но этот новый альтруизм в большей степени оказывается замаскированным эгоизмом. Потому что происходит обратное: солидарность не растет, а падает. Собственные интересы снова выступают на передний план. Это неновый феномен в угрожающих существованию кризисах. Пустые полки в супермаркетах отчетливо продемонстрировали, как обстоят дела с "чрезвычайной солидарностью" в широких массах".

"В первую очередь речь снова идет о том, что каждый отдельный человек - по крайней мере по субъективным ощущениям - сам борется за свое "выживание". И здесь близким является каждый сам себе. И здесь мы снова имеем дело с "паникемией": ни в один момент не было необходимости в скупке туалетной бумаги и макарон". Просьбы о помощи со стороны различных общественных и экономических групп также олицетворяют приоритетность собственных интересов, говорится в статье.

"(...) В ближайшие месяцы эта тенденция будет усиливаться. Экономические последствия коронакризиса, которые мы пока не можем оценить, будут становиться ощутимыми постепенно. В той же степени будут громче звучать и просьбы о помощи. Вакцины от "паникемии" не будет", - пишет Neue Zürcher Zeitung.

InoPressa

Koronavirusas JAV
Koronavirusas JAV
Koronavirusas JAV
1 / 1AP nuotr.
Koronavirusas JAV
# В мире# коронавирус

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