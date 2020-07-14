Борец с "ЛГБТ-идеологией". Cкромная победа Анджея Дуды

51,2 : 48,8. С таким "счетом" действующий президент Польши Анджей Дуда одержал победу во втором туре президентских выборов 12 июля, закрепив за собой еще на 5 лет пост главы государства.

Соперником Дуды, представлявшего правящую консервативную партию "Право и справедливость" (ПиС), был мэр Варшавы, кандидат либеральной Гражданской коалиции Рафал Тшасковский. Еще за пару месяцев до выборов никто не ожидал, что борьба окажется настолько упорной.

Коней на переправе поменяли

Долгое время опросы предсказывали Дуде победу уже в первом туре, тем более что вице-спикер польского парламента Малгожата Кидава-Блоньская, кандидат основной оппозиционной силы – Гражданской коалиции, вела невыразительную кампанию, и ее рейтинг не достигал и 10 процентов. Тогда коалиция пошла на необычный шаг, незадолго до выборов отозвав Кидава-Блоньскую и заменив ее Рафалом Тшасковским, популярным мэром Варшавы, имеющим в прошлом дипломатический опыт и хорошие связи в евросоюзовских верхах.

На ход выборов оказала влияние и пандемия коронавируса. Изначально голосование должно было пройти в начале мая, но вскоре стало ясно, что из-за эпидемической угрозы его придется или отложить, или проводить в каком-то необычном формате. Именно на этом настаивали представители ПиС, предложившие избрать президента путем голосования по почте. Это вызвало возмущение оппозиции, которая заподозрила правящую партию в желании подтасовать результаты выборов, и возражения специалистов, указывавших на тот факт, что провести "выборы на удаленке" не удастся технически. В итоге голосование перенесли на конец июня.

Агитационные плакаты кандидатов в президенты Польши / RFE/RL

В ходе предвыборной кампании конфронтация начала нарастать, чему способствовали некоторые неудачные шаги консервативного лагеря. Одним из них стал визит лидера ПиС Ярослава Качиньского – его многие считают фактическим правителем Польши, стоящим за спиной и президента Дуды, и правительства Матеуша Моравецкого, – на варшавское кладбище, где похоронена его мать. В таком визите, естественно, не было бы ничего предосудительного, если бы не то обстоятельство, что Качиньский совершил его в период карантинных ограничений, когда кладбища, как и другие публичные места, были закрыты для публики. Общественность возмутилась, обвинив лидера ПиС в том, что для него, мол, общие правила не писаны.

Затем настал черед Анджея Дуды, заявившего в одном из предвыборных выступлений, что не позволит "навязать Польше ЛГБТ-идеологию", сравнив это неизвестное до сих пор политологам понятие с идеологией коммунизма. В программе Дуды значилось сохранение запрета однополых браков, усыновления детей гомосексуальными парами, а также включения ЛГБТ-тематики в школьные учебные курсы. Польша на данный момент занимает последнее место среди стран Евросоюза в том, что касается обеспечения прав ЛГБТ-сообщества:

ILGA Europe's Rainbow Map 2020 shows growing contrasts in LGBTI rights & policies in the South Caucasus:

- Georgia at 30%, up from 26% in 2019, higher than some EU members e.g. CZ, IT

- Armenia at 8%, up from 7%

- Azerbaijan at 2% (!) down from 3% - the lowest score in Europe pic.twitter.com/QRruoOjFgB — Max Fras (@maxfras) May 14, 2020

Заявления Дуды, вероятно, укрепили его популярность среди консервативной части польского электората, однако повредили ему в глазах не только либералов, но и центристов. Напротив, Рафал Тшасковский, понимая, что по ряду вопросов в обществе преобладают консервативные настроения, не делал упора на спор вокруг прав ЛГБТ, зато начал положительно отзываться о социальных инициативах нынешнего правительства – вроде популярной программы "500+", направленной на поддержку семей с детьми. Результаты первого тура оказались приятными для Дуды, но не безнадежными для Тшасковского: президент набрал более 44% голосов, его главный оппонент – свыше 30%.

Рукопожатие Анджея Дуды и Рафала Тшасковского многое говорит об отношениях между кандидатами:

"Еврейские пожелания"

Задачей обоих претендентов между двумя турами голосования стало переманивание на свою сторону электората кандидатов, выбывших из борьбы в первом туре. Тшасковский справился с ней куда лучше Дуды: доля поддержавших его граждан выросла более чем на 18%, в то время как Дуда прибавил лишь 7%. Президенту, однако, помогло то, что для победы во втором туре ему требовалось сагитировать значительно меньше "чужих" избирателей, чем сопернику.

Действующий глава государства смотрелся как более конфронтационный кандидат – хотя в последние дни перед выборами оба претендента старались представить себя как политиков, способных объединить расколотую страну. Медвежью услугу Анджею Дуде оказало польское телевидение TVP. За пару дней до второго тура один из репортажей в новостях этого канала сопровождался титром "Исполнит ли Тшасковский еврейские пожелания?":

Polská ,veřejnoprávní’ televize, hlavní zpravodajská relace. Všichni, kdo se na ní podílejí, by se měli stydět. A je to na objednávku @pisorgpl, strany z frakce @ecrgroup, do níž patří i @ODScz. @NewsroomCT24 @CT24zive pic.twitter.com/C0eGu4nsaC — Lukáš Mathé (@mathelukas) July 9, 2020

Речь шла о конкретной ситуации – давнем судебном споре, касающемся наследства некоторых жертв Холокоста в Польше. Однако форма подачи материала, избранная TVP, оказалась не только некорректной, но и, учитывая явные симпатии, которые этот канал проявлял к действующему президенту, бросила тень на Дуду, в котором многие стали видеть кандидата антисемитов.

Результаты второго тура нынешних выборов примечательны сразу в нескольких отношениях. Во-первых, очень высокой для Европы – около 70 процентов избирателей – оказалась явка. Во-вторых, крайне невелик разрыв между победителем и проигравшим. По данным экзитполов, он составлял 0,8% голосов, по результатам подсчета вырос до 1,4% в пользу Анджея Дуды – но и это небывало мало для выборов главы посткоммунистической Польши. В-третьих, Дуда стал первым за 20 лет польским президентом, которому удалось избраться на второй срок.

Что дальше?

Ставки на выборах были высоки. Хотя президент Польши не обладает большими властными полномочиями, ему принадлежит право вето на решения парламента. Если бы пост главы государства занял оппозиционный политик, он мог бы тормозить многие решения правящих консерваторов – тем более что партия "Право и справедливость" уже утратила по результатам прошлогодних парламентских выборов большинство в верхней палате – Сенате.

Анджей Дуда и Дональд Трамп на переговорах в Вашингтоне 24 июня 2020 года / AP

По мнению европейского обозревателя Радио Свободная Европа/Радио Свобода Рикарда Йозвяка, "сейчас многие опасаются, что ПиС усилит давление на СМИ и судебную власть, в результате чего еще более углубятся противоречия между Варшавой и Брюсселем, который за последние 4 года начал несколько санкционных процедур против Польши. С другой стороны, ПиС не может позволить себе чрезмерный риск: выборы показали, что Польша по-прежнему расколота пополам. В географическом плане это, говоря несколько упрощенно, раскол между более либеральным, экономически развитым и проевропейским западом страны и консервативным востоком, в плане возрастном – между более космополитичным молодым поколением и традиционалистским старшим".

Как полагают польские эксперты, во внешней политике переизбрание Анджея Дуды будет означать сохранение тесного военно-политического сотрудничества с США и относительно прохладные отношения с Евросоюзом и Германией как наиболее влиятельной страной ЕС. Последнее несколько парадоксально, поскольку польское общество – совсем не евроскептическое: по данным опросов, более 70% поляков позитивно оценивают членство своей страны в Евросоюзе.

У Анджея Дуды хорошие отношения с Дональдом Трампом, которому польский президент не раз предлагал разместить в его стране крупную военную базу. Поэтому в Варшаве будут внимательно следить за исходом ноябрьских выборов президента США. Если победу одержит оппонент Трампа Джо Байден, выступающий за улучшение отношений Вашингтона и Брюсселя, это может осложнить внешнеполитическое положение польских консерваторов.

В отношениях Польши с Россией особых перемен ожидать не приходится, уверен аналитик польского еженедельника Kultura Liberalna Томаш Савчук: "В этой сфере изменений не будет, хотя в ходе кампании позиция Анджея Дуды в отношении Москвы стала несколько более жесткой. Стоит ожидать минимизации контактов, сохранения политической дистанции и критики исторической политики Москвы".

Радио Свобода