Новости

2020.07.13 16:47

В Литве растет уровень безработицы

Радио LRT2020.07.13 16:47
Darbas nuotoliniu būdu
Darbas nuotoliniu būdu / Austin Distel/Unsplash nuotr.

Уровень безработицы в стране в июне составил 12 процентов – на два больше, чем месяцем раньше, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Хотя пик пришелся на начало карантина, когда безработица составляла, 12,7 процента и с отменой ограничений число ищущих работу с каждым месяцем увеличивается. Больше всего безработных было в Лаздийяйском районе, Калварие, в Зарасайском и Игналинском районах. Меньше всего – в Неринге, Клайпедском районе и Кретинге.

По данным Службы занятости, рынок труда, резко сократившийся на карантине, постепенно восстанавливается. Наибольшее число заявок регистрируется в сфере услуг, также набирают немало сезонных рабочих.

Darbas nuotoliniu būdu
Darbas nuotoliniu būdu
Darbas nuotoliniu būdu
1 / 1Austin Distel/Unsplash nuotr.
Darbas nuotoliniu būdu
# Литва

Популярно

Koronavirusas Lietuvoje

Новости

2020.07.13 10:55

Литовский министр: вторую волну эпидемии можно ожидать уже в августе

Andrzejus Duda

Новости

2020.07.12 22:27

Exit poll: Анджей Дуда побеждает во втором туре президентских выборов в Польше

Koronavirusas Kazachstane

Новости

2020.07.13 09:30

ВОЗ сообщила о новом антирекорде заболеваемости коронавирусом в мире

RT („Russia Today“)

Новости

2020.07.13 14:36

Литва: Репортеры без границ" критикуют запрет RT - комиссия отметает претензии

Apsikabinimas, tėvai, vaikai

Новости

2020.07.13 09:27

Мучительные последствия карантина: в эпицентре несчастий - дети

Koronavirusas Kazachstane

Новости

2020.07.13 15:37

Новые случаи коронавируса в Литву завезены из Узбекистана и Казахстана

Vilnius Pride 2020: LGBTQ+ solidarumo eitynės

Новости

2020.07.13 11:43

За сутки в Литве подтверждено пять новых случев коронавируса

Koncertų ir sporto rūmai

Новости

2020.07.13 09:40

Визуализация: как будет выглядеть Дворец концертов и спорта

10
Koronavirusas JAV

Новости

2020.07.13 16:27

Литва направляет гуманитарную помощь США

Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda ir Varšuvos meras Rafalas Trzaskowskis

Новости

2020.07.13 10:24

Граждане Польши в Вильнюсе голосовали за Тшасковского

26
Поиск