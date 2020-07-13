В Литве растет уровень безработицы

Уровень безработицы в стране в июне составил 12 процентов – на два больше, чем месяцем раньше, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Хотя пик пришелся на начало карантина, когда безработица составляла, 12,7 процента и с отменой ограничений число ищущих работу с каждым месяцем увеличивается. Больше всего безработных было в Лаздийяйском районе, Калварие, в Зарасайском и Игналинском районах. Меньше всего – в Неринге, Клайпедском районе и Кретинге.

По данным Службы занятости, рынок труда, резко сократившийся на карантине, постепенно восстанавливается. Наибольшее число заявок регистрируется в сфере услуг, также набирают немало сезонных рабочих.