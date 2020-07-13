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2020.07.13 10:23

Неофициальные результаты: Анджей Дуда побеждает во втором туре президентских выборов в Польше

LRT.lt2020.07.13 10:23
Andrzejus Duda
Andrzejus Duda / AP nuotr.

Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши по результатам подсчета 99,97% протоколов избирательных комиссий. 

Согласно последним неофициальным данным Центральной избирательной комиссии, количество подсчитанных голосов составило 99,97%. Нынешний глава страны Анджей Дуда набрал 51,21% голосов, а его соперник мэр Варшавы Рафаль Тшасковский - 48,79%.

Противников разделяют более 400 000 голосов, не подсчитано, по оценкам, более 100 000 голосов.

Государственная избирательная комиссия Польши планирует объявить официальные результаты голосования в понедельник

Andrzejus Duda
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Andrzejus Duda
Andrzejus Duda
1 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
2 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
3 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
4 / 26Ap nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
5 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
6 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
7 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
8 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
9 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
10 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
11 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
12 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
13 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
14 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
15 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
16 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
17 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
18 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
19 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
20 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
21 / 26AP nuotr.
Lenkijos prezidento rinkimai
Lenkijos prezidento rinkimai
22 / 26AP nuotr.
Lenkijos prezidento rinkimai
Lenkijos prezidento rinkimai
23 / 26AP nuotr.
Lenkijos prezidento rinkimai
Lenkijos prezidento rinkimai
24 / 26AP nuotr.
Lenkijos prezidento rinkimai
Lenkijos prezidento rinkimai
25 / 26AP nuotr.
Lenkijos prezidento rinkimai
Lenkijos prezidento rinkimai
26 / 26AP nuotr.
Andrzejus Duda
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijos prezidento rinkimai
Lenkijos prezidento rinkimai
Lenkijos prezidento rinkimai
Lenkijos prezidento rinkimai
Lenkijos prezidento rinkimai
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