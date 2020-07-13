Неофициальные результаты: Анджей Дуда побеждает во втором туре президентских выборов в Польше

Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши по результатам подсчета 99,97% протоколов избирательных комиссий.

Согласно последним неофициальным данным Центральной избирательной комиссии, количество подсчитанных голосов составило 99,97%. Нынешний глава страны Анджей Дуда набрал 51,21% голосов, а его соперник мэр Варшавы Рафаль Тшасковский - 48,79%.

Противников разделяют более 400 000 голосов, не подсчитано, по оценкам, более 100 000 голосов.

Государственная избирательная комиссия Польши планирует объявить официальные результаты голосования в понедельник