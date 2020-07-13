Граждане Польши в Вильнюсе голосовали за Тшасковского

Граждане Польши в Вильнюсе на выборах президента страны поддержали мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Как свидетельствуют данные избирательной комиссии в Вильнюсе, Р. Тшасковкий во втором туре президентских выборов в минувшее воскресенье набрал в Вильнюсе 352 голоса, тем временем нынешний президент Анджей Дуда получил поддержку 129 избирателей. В общей сложности в столице Литвы голосовал 481 избиратель.

Председатель избирательной комиссии в Вильнюсе Мариан Сокальский подтвердил, что на результаты выборов повлияли польские туристы в Литве.

"Да, мы видим, что выборы в самой Польше и опросы демонстрируют совершенно иные результаты, чем в Вильнюсе. Туристы очень влияют на ситуацию, мы видим предпочтения туристов, вместе с местными гражданами Польши, которые живут в Литве. Лично я не думаю, что это результат, который отражает ситуацию во всей Польше", – сказал М. Сокальский.

Согласно последним неофициальным данным Центральной избирательной комиссии, количество подсчитанных голосов составило 99,97%. Нынешний глава страны Анджей Дуда набрал 51,21% голосов, а его соперник мэр Варшавы Рафаль Тшасковский - 48,79%.