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2020.07.13 10:24

Граждане Польши в Вильнюсе голосовали за Тшасковского

BNS, LRT.lt2020.07.13 10:24
Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda ir Varšuvos meras Rafalas Trzaskowskis
Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda ir Varšuvos meras Rafalas Trzaskowskis / AP nuotr.

Граждане Польши в Вильнюсе на выборах президента страны поддержали мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Как свидетельствуют данные избирательной комиссии в Вильнюсе, Р. Тшасковкий во втором туре президентских выборов в минувшее воскресенье набрал в Вильнюсе 352 голоса, тем временем нынешний президент Анджей Дуда получил поддержку 129 избирателей. В общей сложности в столице Литвы голосовал 481 избиратель.

Председатель избирательной комиссии в Вильнюсе Мариан Сокальский подтвердил, что на результаты выборов повлияли польские туристы в Литве.

"Да, мы видим, что выборы в самой Польше и опросы демонстрируют совершенно иные результаты, чем в Вильнюсе. Туристы очень влияют на ситуацию, мы видим предпочтения туристов, вместе с местными гражданами Польши, которые живут в Литве. Лично я не думаю, что это результат, который отражает ситуацию во всей Польше", – сказал М. Сокальский.

Согласно последним неофициальным данным Центральной избирательной комиссии, количество подсчитанных голосов составило 99,97%. Нынешний глава страны Анджей Дуда набрал 51,21% голосов, а его соперник мэр Варшавы Рафаль Тшасковский - 48,79%.

Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda ir Varšuvos meras Rafalas Trzaskowskis
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda ir Varšuvos meras Rafalas Trzaskowskis
Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda ir Varšuvos meras Rafalas Trzaskowskis
1 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
2 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
3 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
4 / 26Ap nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
5 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
6 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
7 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
8 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
9 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
10 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
11 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
12 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
13 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
14 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
15 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
16 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
17 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
18 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
19 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
20 / 26AP nuotr.
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
21 / 26AP nuotr.
Lenkijos prezidento rinkimai
Lenkijos prezidento rinkimai
22 / 26AP nuotr.
Lenkijos prezidento rinkimai
Lenkijos prezidento rinkimai
23 / 26AP nuotr.
Lenkijos prezidento rinkimai
Lenkijos prezidento rinkimai
24 / 26AP nuotr.
Lenkijos prezidento rinkimai
Lenkijos prezidento rinkimai
25 / 26AP nuotr.
Lenkijos prezidento rinkimai
Lenkijos prezidento rinkimai
26 / 26AP nuotr.
Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda ir Varšuvos meras Rafalas Trzaskowskis
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijoje vyksta prezidento rinkimai
Lenkijos prezidento rinkimai
Lenkijos prezidento rinkimai
Lenkijos prezidento rinkimai
Lenkijos prezidento rinkimai
Lenkijos prezidento rinkimai
# Литва# В мире

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