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2020.07.12 22:27

Exit poll: Анджей Дуда побеждает во втором туре президентских выборов в Польше

"Эхо Москвы"2020.07.12 22:27
Andrzejus Duda
Andrzejus Duda / AP nuotr.

Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок, свидетельствуют данные exit poll, проведенного социологической лабораторией Ipsos.

По данным этого исследования, во втором туре президентских выборов, который состоялся в воскресенье, кандидат от правящей партии «Право и справедливость» Дуда набрал 50,4% голосов избирателей и опередил кандидата от оппозиционного объединения «Гражданская коалиция» Рафала Тшасковского, набравшего 49,6% голосов.

Государственная избирательная комиссия Польши планирует объявить официальные результаты голосования в понедельник, передает РИА Новости.

Эхо Москвы

Andrzejus Duda
Andrzejus Duda
Andrzejus Duda
1 / 1AP nuotr.
Andrzejus Duda
# В мире# Польша# Анджей Дуда

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