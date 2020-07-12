В поисках признания Литвы – как страны Балтии пытались объединить восточный и западный миры

Ровно 100 лет назад в Москве был подписан мирный договор между Советской Россией и Литвой, которым Советы признали независимость Литвы. Тем не менее, соглашение можно рассматривать как попытку примирить западный и восточный миры, заявляет LRT.lt профессор исторического факультета Вильнюсского университета Зенонас Буткус.

Ученый убежден, что сегодня слишком мало внимания уделяется юбилею: «Это чрезвычайно важное событие в истории не только Литвы, но и Европы, и даже мира».

Советы подписывают мирный договор с Литвой

Переговоры о подписании мирного договора начались 7 мая 1920 года и продлились более двух месяцев – из-за необходимости юридически урегулировать гражданские права, государственные границы, имущественные вопросы.

Наконец, 12 июля был подписан договор, по которому Советская Россия, по сути, признала независимость Литвы де-юре и де-факто.

Однако, по словам историка З. Буткуса, ошибочно полагать, что этот договор был заключен только с Литвой. Он был подписан со всеми тремя странами Балтии, а также с Финляндией и Польшей.

Z. Butkus / Laidos „Istorijos detektyvai” stop kadras

«Этот договор возник не только в контексте советско-польской войны, как сейчас часто думают. Это действительно был поворотный момент в тогдашней ситуации. Договор от 12 июля можно сравнивать с событием 6 июля – коронацией Миндаугаса», - говорит историк.

Страны Балтии пытались, в определенном смысле, преодолеть конфронтацию между Востоком и Западом путем получения международного признания, – говорит З. Буткус.

По словам профессора, 6 июля и 12 июля очень связаны между собой, потому что это были важные моменты самоопределения для Литвы и стран Балтии. Происходила великая европейская и даже мировая конфронтация между Востоком и Западом, а страны Балтии – на границе между так называемой византийской цивилизацией и западной.

«Когда (король - LRT.lt) Миндаугас избирал западное направление и принимал от папы крещение, папа предлагал крестить не только Литву, многие другие страны, но и Россию. Но русские цари отклонили корону, предложенную папой. Началась великое противостояние между Востоком и Западом, когда церковь раскололась, когда раскололось христианство», - говорит историк.

Страны Балтии сами предложили мирные переговоры

Страны Балтии пытались, в определенном смысле, преодолеть конфронтацию между Востоком и Западом путем получения международного признания, – говорит З. Буткус.

После Первой мировой войны Литва, Латвия, Эстония, а также Финляндия и Польша создали или восстановили свои независимые государства на северно-западном пятачке Европы. Однако, по словам профессора, страны Балтии не имели официального статуса на Парижской мирной конференции, хотя и принимали в ней участие.

«Балтийские государства сделали огромный, немыслимый шаг, подписав мирные соглашения с большевиками, которых не признавали на Западе, но которые фактически управляли Москвой и российскими территориями», - говорит З. Буткус.

Поскольку на Парижской мирной конференции не было предоставлено долгожданное признание, прибалтийские делегации начали искать выход и увидели, что их подталкивают в сторону России, – объясняет профессор. Вот почему они решили попытаться устранить конфронтацию между Востоком и Западом.

З. Буткус подчеркивает, что первыми предложили мирные переговоры не большевики. По его словам, первой это сделала Литва вместе с Латвией и Эстонией, которые предложили России и другим странам провести мирные переговоры, о чем упоминалось в Акте от 16 февраля. «Он адресован правительствам Германии, России и других стран», - напоминает историк.

«Балтийские государства сделали огромный, немыслимый шаг, подписав мирные соглашения с большевиками, которых не признавали на Западе, но которые фактически управляли Москвой и российскими территориями. (...) Страны Балтии нашли такой выход», - говорит З. Буткус.

Вильнюсский вопрос

К 1920 году Литовское государство уже встало на ноги – был избран Учредительный сейм, разгромлены бермонтовцы и большевики, с Россией велись переговоры о мире, и 12 июля они были наконец увенчаны подписанием договора.

Большевики признали независимость и суверенитет Литвы, отказались от прав на территорию Литвы и признали за Литвой территорию Вильнюсского края, включая Гродно.

Этот мирный договор необходимо увязывать с мирным договором, который был заключен с Литвой, Эстонией, Латвией, а также Финляндией и Польшей, - говорит профессор.

«Сейчас говорят, что Литва чуть ли не в подарок получила хорошие границы, Вильнюс и Гродно. Мало того: Советы подписали секретное соглашение, приложение ко второй статье, которое сейчас акцентируется и бросает тень на весь договор. Говорят, что Литва пропустила Красную Армию через признанную территорию Вильнюса», - объясняет профессор.

Bolševikai / Laidos „Istorijos detektyvai” stop kadras

Однако З. Буткус утверждает, что другого выхода не было, поскольку Литва не контролировала территорию так называемого Вильнюсского коридора. Всей этой территорией управляла Польша, через которую и прошла Красная Армия, – объясняет профессор.

«Другого пути не было. Вильнюс был признан за Литвою, так что Россия должна была его занять, чтобы потом, в соответствии с договором, передать его Литве. Так и произошло. 6 августа была подписана конвенция, согласно которой Вильнюс был передан Литве из рук большевиков. Здесь нет никакого криминала. Этот мирный договор необходимо увязывать с мирным договором, который был заключен с Литвой, Эстонией, Латвией, а также Финляндией и Польшей», - говорит он.

Договором от 12 июля 1920 года Советы признали Вильнюс за Литвой, но вскоре в Риге заключили предварительное соглашение с Польшей и фактически передали ей эту территорию, этот так называемый Вильнюсский коридор, – говорит З. Буткус.

И все же, по словам профессора, хотя мирный договор между Советской Россией и Литвой, подписанный в Москве 100 лет назад, так и не был до конца реализован (Вильнюс и Гродно были признаны за Литвой, но не вошли в состав государства), – даже при этом договор являлся очень значимым признанием независимости.