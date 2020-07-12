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2020.07.12 15:52

В поисках признания Литвы – как страны Балтии пытались объединить восточный и западный миры

Юлия Шаките, LRT.lt2020.07.12 15:52
Lietuvos karys Gedimino pilies bokšte 1939 m.
Lietuvos karys Gedimino pilies bokšte 1939 m. / „Wikimedia“ nuotr.

Ровно 100 лет назад в Москве был подписан мирный договор между Советской Россией и Литвой, которым Советы признали независимость Литвы. Тем не менее, соглашение можно рассматривать как попытку примирить западный и восточный миры, заявляет LRT.lt профессор исторического факультета Вильнюсского университета Зенонас Буткус.

Ученый убежден, что сегодня слишком мало внимания уделяется юбилею: «Это чрезвычайно важное событие в истории не только Литвы, но и Европы, и даже мира».

Советы подписывают мирный договор с Литвой

Переговоры о подписании мирного договора начались 7 мая 1920 года и продлились более двух месяцев – из-за необходимости юридически урегулировать гражданские права, государственные границы, имущественные вопросы.

Наконец, 12 июля был подписан договор, по которому Советская Россия, по сути, признала независимость Литвы де-юре и де-факто.

Однако, по словам историка З. Буткуса, ошибочно полагать, что этот договор был заключен только с Литвой. Он был подписан со всеми тремя странами Балтии, а также с Финляндией и Польшей.

Z. Butkus
Z. Butkus / Laidos „Istorijos detektyvai” stop kadras

«Этот договор возник не только в контексте советско-польской войны, как сейчас часто думают. Это действительно был поворотный момент в тогдашней ситуации. Договор от 12 июля можно сравнивать с событием 6 июля – коронацией Миндаугаса», - говорит историк.

Страны Балтии пытались, в определенном смысле, преодолеть конфронтацию между Востоком и Западом путем получения международного признания, – говорит З. Буткус.

По словам профессора, 6 июля и 12 июля очень связаны между собой, потому что это были важные моменты самоопределения для Литвы и стран Балтии. Происходила великая европейская и даже мировая конфронтация между Востоком и Западом, а страны Балтии – на границе между так называемой византийской цивилизацией и западной.

«Когда (король - LRT.lt) Миндаугас избирал западное направление и принимал от папы крещение, папа предлагал крестить не только Литву, многие другие страны, но и Россию. Но русские цари отклонили корону, предложенную папой. Началась великое противостояние между Востоком и Западом, когда церковь раскололась, когда раскололось христианство», - говорит историк.

Страны Балтии сами предложили мирные переговоры

Страны Балтии пытались, в определенном смысле, преодолеть конфронтацию между Востоком и Западом путем получения международного признания, – говорит З. Буткус.

После Первой мировой войны Литва, Латвия, Эстония, а также Финляндия и Польша создали или восстановили свои независимые государства на северно-западном пятачке Европы. Однако, по словам профессора, страны Балтии не имели официального статуса на Парижской мирной конференции, хотя и принимали в ней участие.

«Балтийские государства сделали огромный, немыслимый шаг, подписав мирные соглашения с большевиками, которых не признавали на Западе, но которые фактически управляли Москвой и российскими территориями», - говорит З. Буткус.

Поскольку на Парижской мирной конференции не было предоставлено долгожданное признание, прибалтийские делегации начали искать выход и увидели, что их подталкивают в сторону России, – объясняет профессор. Вот почему они решили попытаться устранить конфронтацию между Востоком и Западом.

З. Буткус подчеркивает, что первыми предложили мирные переговоры не большевики. По его словам, первой это сделала Литва вместе с Латвией и Эстонией, которые предложили России и другим странам провести мирные переговоры, о чем упоминалось в Акте от 16 февраля. «Он адресован правительствам Германии, России и других стран», - напоминает историк.

«Балтийские государства сделали огромный, немыслимый шаг, подписав мирные соглашения с большевиками, которых не признавали на Западе, но которые фактически управляли Москвой и российскими территориями. (...) Страны Балтии нашли такой выход», - говорит З. Буткус.

Вильнюсский вопрос

К 1920 году Литовское государство уже встало на ноги – был избран Учредительный сейм, разгромлены бермонтовцы и большевики, с Россией велись переговоры о мире, и 12 июля они были наконец увенчаны подписанием договора.

Большевики признали независимость и суверенитет Литвы, отказались от прав на территорию Литвы и признали за Литвой территорию Вильнюсского края, включая Гродно.

Этот мирный договор необходимо увязывать с мирным договором, который был заключен с Литвой, Эстонией, Латвией, а также Финляндией и Польшей, - говорит профессор.

«Сейчас говорят, что Литва чуть ли не в подарок получила хорошие границы, Вильнюс и Гродно. Мало того: Советы подписали секретное соглашение, приложение ко второй статье, которое сейчас акцентируется и бросает тень на весь договор. Говорят, что Литва пропустила Красную Армию через признанную территорию Вильнюса», - объясняет профессор.

Bolševikai
Bolševikai / Laidos „Istorijos detektyvai” stop kadras

Однако З. Буткус утверждает, что другого выхода не было, поскольку Литва не контролировала территорию так называемого Вильнюсского коридора. Всей этой территорией управляла Польша, через которую и прошла Красная Армия, – объясняет профессор.

«Другого пути не было. Вильнюс был признан за Литвою, так что Россия должна была его занять, чтобы потом, в соответствии с договором, передать его Литве. Так и произошло. 6 августа была подписана конвенция, согласно которой Вильнюс был передан Литве из рук большевиков. Здесь нет никакого криминала. Этот мирный договор необходимо увязывать с мирным договором, который был заключен с Литвой, Эстонией, Латвией, а также Финляндией и Польшей», - говорит он.

Договором от 12 июля 1920 года Советы признали Вильнюс за Литвой, но вскоре в Риге заключили предварительное соглашение с Польшей и фактически передали ей эту территорию, этот так называемый Вильнюсский коридор, – говорит З. Буткус.

И все же, по словам профессора, хотя мирный договор между Советской Россией и Литвой, подписанный в Москве 100 лет назад, так и не был до конца реализован (Вильнюс и Гродно были признаны за Литвой, но не вошли в состав государства), – даже при этом договор являлся очень значимым признанием независимости.

Lietuvos karys Gedimino pilies bokšte 1939 m.
Z. Butkus
Bolševikai
Lietuvos karys Gedimino pilies bokšte 1939 m.
Lietuvos karys Gedimino pilies bokšte 1939 m.
1 / 3„Wikimedia“ nuotr.
Z. Butkus
Z. Butkus
2 / 3Laidos „Istorijos detektyvai” stop kadras
Bolševikai
Bolševikai
3 / 3Laidos „Istorijos detektyvai” stop kadras
Lietuvos karys Gedimino pilies bokšte 1939 m.
Z. Butkus
Bolševikai
# Литва# Россия# история

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