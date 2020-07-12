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2020.07.12 12:50

Генпрокуратура России назвала причиной гибели группы Дятлова лавину

Радио «Cвобода»2020.07.12 12:50
Андрей Курьяков с папкой с материалами группы Дятлова
Андрей Курьяков с папкой с материалами группы Дятлова / RFE/RL

Туристическая группа Игоря Дятлова погибла в горах на севере Свердловской области в 1959 году из-за снежной лавины и потери ориентации в пространстве. Об этом сообщила Генеральная прокуратура по итогам проверки уголовного дела о гибели группы.

По словам заместителя начальника управления ведомства в Уральском федеральном округе Андрея Курьякова, участники похода покинули палатки через разрезы, чтобы избежать лавины, но потом не смогли вернуться в неё из-за плохой видимости, цитирует его РИА "Новости".

По его словам, был проведён эксперимент, который подтвердил, что с закрытыми глазами невозможно найти палатку, даже если знаешь, в каком примерно направлении она находится. Видимость была 16 метров. Они отошли от неё на 50 метров. После этого туристы замёрзли при температуре в районе –40–45 градусов.

В начале февраля 1959 года в горах на севере Свердловской области пропала группа из девяти человек, которую возглавлял студент-пятикурсник Игорь Дятлов. Группа совершала лыжный поход по малонаселённым местам, приуроченный к XXI съезду КПСС.

Поиск пропавших начался в середине февраля. Выяснилось, что все 9 человек погибли, последние тела обнаружили только в мае. Возбуждённое по факту гибели группы уголовное дело было прекращено, по сути, без определения её точных причин.

Гибель группы стала частью массовой культуры, породив несколько независимых расследований дела и конспирологических теорий. Среди основных версий гибели группы называлось нападение охотников-манси или беглых заключённых, сход снежной лавины, ликвидацию членов группы агентами иностранной разведки.

В феврале 2019-го стало известно, что Генпрокуратура проверит материалы дела, чтобы "оставить из 75 версий только одну".

Радио Свобода

Андрей Курьяков с папкой с материалами группы Дятлова
Андрей Курьяков с папкой с материалами группы Дятлова
Андрей Курьяков с папкой с материалами группы Дятлова
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Андрей Курьяков с папкой с материалами группы Дятлова
# Россия# история# Смерть

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