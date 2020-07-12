Новости

2020.07.12 09:30

Der Spiegel: Главные факторы смертельного исхода Covid-19

Der Spiegel, InoPressa2020.07.12 09:30
Koronavirusas Didžiojoje Britanijoje
Koronavirusas Didžiojoje Britanijoje / AP nuotr.

"Исследователи проанализировали данные 17 млн людей в Великобритании, из которых почти 11 тыс. человек скончались от Covid-19. Наряду с возрастом и предшествовавшими заболеваниями, были выявлены и другие важные факторы риска", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"По мнению группы исследователей под руководством Лиама Смита из Лондонской школы гигиены и тропической медицины и Бена Голдакра из Оксфордского университета, риск смерти от коронавируса увеличивают различные факторы. (...) Наиболее важные из них: мужской пол, пожилой возраст, бедность либо низкий социальный статус, различные предшествующие заболевания (в том числе диабет, тяжелая форма астмы и аутоиммунные заболевания), сильно выраженный лишний вес (индекс массы тела выше 35). Также больший риск умереть от коронавируса имеют несветлокожие люди", - говорится в статье.

В исследовании не выявлялись причины, лежащие в основе этих взаимосвязей, отмечает издание.

"Важный посыл этого исследования заключается в том, что в этой стране здоровье людей по-прежнему сильно зависит от социальных факторов, таких как бедность, этническая принадлежность и несправедливость - и Covid-19 не является здесь исключением", - говорит Том Уингфилд из Ливерпульской школы тропической медицины, не участвовавший в исследовании. По его словам, недостаточно лишь идентифицировать эти риски и больше ничего не предпринимать. "Мы должны вместе работать над устранением причин", - требует он, называя среди прочего улучшение доступа к услугам социального характера и здравоохранения, устранение неравенства, расширение страхования на случай болезни и трудовой недееспособности и борьбу с безработицей".

"Несмотря на большой объем данных, исследование не освещает некоторых аспектов: так как оно сфокусировано только на смертельных случаях, в исследовании не содержится информации, например, о риске возможных долгосрочных нарушений, вызванных коронавирусом", - отмечает Der Spiegel.

InoPressa

Koronavirusas Didžiojoje Britanijoje
Koronavirusas Didžiojoje Britanijoje
Koronavirusas Didžiojoje Britanijoje
1 / 1AP nuotr.
Koronavirusas Didžiojoje Britanijoje
# В мире# коронавирус# Смерть

Популярно

Vilnius Pride 2020: LGBTQ+ solidarumo eitynės

Новости

2020.07.11 16:14

В Вильнюсе состоялось шествие за права сексуальных меньшинств "Vilnius pride"

Koronavirusas Lietuvoje

Новости

2020.07.11 12:02

За сутки в Литве были подтверждены четыре новых случая коронавируса, один из них ввезен из Белоруссии

Gitanas Nausėda LRT laidoje „Dienos tema“

Новости

2020.07.11 10:31

Политолог о решении Науседы по поводу Лукишкской площади: хотелось объявить минуту молчания

Protestai Jungtinėje Karalystėje, kuriuose reiškiamas palaikymas JAV kilusiems protestams po George`o Floydo nužudymo, kur protestuojama prieš rasinę nelygybę

Новости

2020.07.11 15:37

ФАКТЫ LRT. Действительно ли студенты университета Соединенного Королевства шпионят друг за другом, чтобы уличить в расизме?

5
Aurelijus Veryga, Saulius Skvernelis

Новости

2020.07.11 11:33

Опрос: во время коронавирусного кризиса подскочили рейтинги Сквернялиса и Вериги, президент сохраняет позиции, хотя и с потерями

Donaldas Trumpas

Новости

2020.07.11 12:08

Трамп рассказал о кибератаке США против российской фабрики троллей в 2018 году

Вид на Софийский собор

Новости

2020.07.12 08:00

Всемирный совет церквей призвал Эрдогана пересмотреть решение по Святой Софии

Lasaras Segallas, „Serganti šeima“ (1920)

Новости

2020.07.12 10:00

Лазарь Сегал – литвак, с появлением которого в Бразилии победил модернизм

8
Поиск