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2020.07.12 10:00

Лазарь Сегал – литвак, с появлением которого в Бразилии победил модернизм

Лайма Рагенене, Радио LRT, LRT.lt2020.07.12 10:00
Lasaras Segallas, „Serganti šeima“ (1920)
Lasaras Segallas, „Serganti šeima“ (1920) / Vikipedijos nuotr.

LRT продолжает проект «Камни памяти», цель которого – вспомнить выдающихся литваков, то есть евреев, которые родились, жили в Литве или были разбросаны отсюда по всему миру. Тринадцатый рассказ посвящен литовско-еврейскому и бразильскому художнику, скульптору Лазарю Сегалу.

В 1889 году в Вильне начался жизненный путь родоначальника бразильского экспрессионизма литвака Л. Сегала. О художнике, «бразильском модернисте из Вильны» рассказывает руководитель Центра толерантности Государственного еврейского музея им. Гаона Виленского д-р Иева Шадзявичене.

Ieva Šadzevičienė
Ieva Šadzevičienė / Asmeninio archyvo nuotr.

Л. Сегал известен как бразильский модернист. В учебниках его представляют на фоне портретов мулатов – жителей фавел (трущоб). В его творчестве доминируют изображения бразильцев, виды джунглей. Одно из главных его произведений – «Корабль эмигрантов».

„Lazaras Segallas“ (1928)
„Lazaras Segallas“ (1928) / © Museu Lasar Segall

Приезд Л. Сегала в страну стал победой современного искусства во всей Бразилии.

Он родился в 1889 году в Вильне, в семье переписчика Торы. Это была большая семья с восемью детьми. Когда Лазарь подрос, отец разрешил ему изобразить на Торе большие буквы. Это было первое прикосновение мальчика к искусству.

Камни памяти
Камни памяти / LRT.lt

Позже он учился в ремесленной художественной школе Марка Антокольского. Именно в Вильне начался его путь как художника. Разумеется, как и все другие художники, он мечтал отправиться в Париж. В начале ХХ века столица Франции была меккой для художников.

Осенью 2010 года работы Л. Сегала на несколько месяцев приехали в его родной Вильнюс.

И все же Л. Сегал остановился в Германии. Там – как в Берлине, так и в Дрездене – для него открылись прекрасные возможности для дальнейшей учебы. Германия также являлась одним из художественных центров, где становились популярны движения современного искусства, в том числе экспрессионизм.

Lasario Segallo paroda „Brazilijos modernistas iš Vilniaus: Lasario Segallo sugrįžimas“
Lasario Segallo paroda „Brazilijos modernistas iš Vilniaus: Lasario Segallo sugrįžimas“ / D. Umbraso / LRT nuotr.

Молодой художник из Вильны, несмотря на поездки, всю жизнь ощущал глубокую связь с семьей. Сохранились его письма, адресованные в Вильну родителям и дедушке с бабушкой. Желание переехать в Америку было обусловлено плохим экономическим положением Германии после Первой мировой войны. Люди, которые жили искусством, с трудом зарабатывали себе на пропитание.

Brazilijoje gyvenęs litvakas Lasaris Segallas „grįžo“ į gimtinę
Brazilijoje gyvenęs litvakas Lasaris Segallas „grįžo“ į gimtinę / LRT stop kadras

Один из представителей бразильской культуры Мариу ди Андради сказал (и это высказывание было напечатано), что приезд Л. Сегала в страну стал победой современного искусства во всей Бразилии. «Я склонна называть его бразильским модернистом из Вильны», - утверждает И. Шадзявичене.

Lasario Segallo paroda „Brazilijos modernistas iš Vilniaus: Lasario Segallo sugrįžimas“
Lasario Segallo paroda „Brazilijos modernistas iš Vilniaus: Lasario Segallo sugrįžimas“ / D. Umbraso / LRT nuotr.

Л. Сегал покинул этот мир в Сан-Пауло в 1957 году. В 1967 году дом художника был превращен в музей его работ с некоммерческим культурным центром и художественной школой. Осенью 2010 года работы Л. Сегала на несколько месяцев приехали в его родной Вильнюс. На выставке можно было увидеть и литографии из книги «Воспоминания о Вильне». Всемирно признанный корифей современного искусства у себя на родине, к сожалению, незаслуженно забыт.

Рассказ о Лазаре Сегале слушайте и в радиозаписи (на литовском языке):


Подготовил Висмантас Жуклявичюс

Lasaras Segallas, „Serganti šeima“ (1920)
Ieva Šadzevičienė
Lazaras Segallas, „Galvijai mėnesienoje II“ (1954)
„Lazaras Segallas“ (1928)
Камни памяти
Lasario Segallo paroda „Brazilijos modernistas iš Vilniaus: Lasario Segallo sugrįžimas“
Brazilijoje gyvenęs litvakas Lasaris Segallas „grįžo“ į gimtinę
Lasario Segallo paroda „Brazilijos modernistas iš Vilniaus: Lasario Segallo sugrįžimas“
Lasaras Segallas, „Serganti šeima“ (1920)
Lasaras Segallas, „Serganti šeima“ (1920)
1 / 8Vikipedijos nuotr.
Ieva Šadzevičienė
Ieva Šadzevičienė
2 / 8Asmeninio archyvo nuotr.
Lazaras Segallas, „Galvijai mėnesienoje II“ (1954)
Lazaras Segallas, „Galvijai mėnesienoje II“ (1954)
3 / 8© Museu Lasar Segall
„Lazaras Segallas“ (1928)
„Lazaras Segallas“ (1928)
4 / 8© Museu Lasar Segall
Камни памяти
Камни памяти
5 / 8LRT.lt
Lasario Segallo paroda „Brazilijos modernistas iš Vilniaus: Lasario Segallo sugrįžimas“
Lasario Segallo paroda „Brazilijos modernistas iš Vilniaus: Lasario Segallo sugrįžimas“
6 / 8D. Umbraso / LRT nuotr.
Brazilijoje gyvenęs litvakas Lasaris Segallas „grįžo“ į gimtinę
Brazilijoje gyvenęs litvakas Lasaris Segallas „grįžo“ į gimtinę
7 / 8LRT stop kadras
Lasario Segallo paroda „Brazilijos modernistas iš Vilniaus: Lasario Segallo sugrįžimas“
Lasario Segallo paroda „Brazilijos modernistas iš Vilniaus: Lasario Segallo sugrįžimas“
8 / 8D. Umbraso / LRT nuotr.
Lasaras Segallas, „Serganti šeima“ (1920)
Ieva Šadzevičienė
Lazaras Segallas, „Galvijai mėnesienoje II“ (1954)
„Lazaras Segallas“ (1928)
Камни памяти
Lasario Segallo paroda „Brazilijos modernistas iš Vilniaus: Lasario Segallo sugrįžimas“
Brazilijoje gyvenęs litvakas Lasaris Segallas „grįžo“ į gimtinę
Lasario Segallo paroda „Brazilijos modernistas iš Vilniaus: Lasario Segallo sugrįžimas“
# Литва# Историческая память# Культура# Камни памяти# евреи

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