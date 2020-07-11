Новости

2020.07.11 16:14

В Вильнюсе состоялось шествие за права сексуальных меньшинств "Vilnius pride"

Радио LRT, LRT.lt2020.07.11 16:14
Vilnius Pride 2020: LGBTQ+ solidarumo eitynės
Vilnius Pride 2020: LGBTQ+ solidarumo eitynės / D. Umbraso/LRT nuotr.

Цель шествия – обратить внимание на проблемы, с которыми сталкивается община сексуальных меньшинств: дискриминацию, правовую незащищенность и т. д.

По сообщению Вильнюсского муниципалитета, разрешение на проведение мероприятия было выдано еще в январе этого года. Сначала планировалось, что в нем примут участие 3 000 человек. Однако из-за пандемии количество участников уменьшили до тысячи.

Как информировали портал LRT.lt представители полиции, сегодня в шествии участвовало около 500 человек. Участники акции скандировали "Легализуй мою любовь!", "Праздник наступит, когда будет что праздновать!" и "Солидарности, социальной справедливости!"

Участники шествия украсили себя радужными флажками и прочей атрибутикой, несли плакаты с требованием равенства и прав.

Vilnius Pride 2020: LGBTQ+ solidarumo eitynės
Vilnius Pride 2020: LGBTQ+ solidarumo eitynės / D. Umbraso/LRT nuotr.

Эта акция призвана обратить внимание на то, что в последнее время, хотя представители LGBTQ+ стали более заметны, их правовое положение в Литве несильно улучшилось: права лиц, относящихся к LGBTQ+, ежедневно нарушаются, их заботы замалчиваются, политики демонизируют членов сообщества.

Vilnius Pride 2020: LGBTQ+ solidarumo eitynės
Vilnius Pride 2020: LGBTQ+ solidarumo eitynės / D. Umbraso/LRT nuotr.

Трансгендерные лица все еще ждут появления медицинской и административной систем, позволяющих без особых проблем, на законных основаниях изменить пол. Они испытывают дискриминацию и трансфобию во множестве сфер каждодневной жизни, в том числе в области здравоохранения и на работе. По словам организаторов акции, отношения между представителями LGBTQ+ все еще считаются "пропагандой", опасной для детей, а однополые пары и их дети не признаются государством.

Vilnius Pride 2020: LGBTQ+ solidarumo eitynės
Vilnius Pride 2020: LGBTQ+ solidarumo eitynės / D. Umbraso/LRT nuotr.

Еще перед началом акции у Кафедральной площади собирались протестующие, выступавшие против шествия, – их было около десяти. Они держали плакаты с надписями "Не позволяйте разрушать семьи!", "Руки прочь от президента!", "Прочь с нашей Кафедральной площади!"

Vilnius Pride 2020: LGBTQ+ solidarumo eitynės
Vilnius Pride 2020: LGBTQ+ solidarumo eitynės
Vilnius Pride 2020: LGBTQ+ solidarumo eitynės
Vilnius Pride 2020: LGBTQ+ solidarumo eitynės
Vilnius Pride 2020: LGBTQ+ solidarumo eitynės
Vilnius Pride 2020: LGBTQ+ solidarumo eitynės
1 / 4D. Umbraso/LRT nuotr.
Vilnius Pride 2020: LGBTQ+ solidarumo eitynės
Vilnius Pride 2020: LGBTQ+ solidarumo eitynės
2 / 4D. Umbraso/LRT nuotr.
Vilnius Pride 2020: LGBTQ+ solidarumo eitynės
Vilnius Pride 2020: LGBTQ+ solidarumo eitynės
3 / 4D. Umbraso/LRT nuotr.
Vilnius Pride 2020: LGBTQ+ solidarumo eitynės
Vilnius Pride 2020: LGBTQ+ solidarumo eitynės
4 / 4D. Umbraso/LRT nuotr.
Vilnius Pride 2020: LGBTQ+ solidarumo eitynės
Vilnius Pride 2020: LGBTQ+ solidarumo eitynės
Vilnius Pride 2020: LGBTQ+ solidarumo eitynės
Vilnius Pride 2020: LGBTQ+ solidarumo eitynės
# Литва# гей-марш# гомосексуализм

Популярно

Сергей Фургал

Новости

2020.07.11 09:38

В Хабаровском крае слышны голоса в поддержку Сергея Фургала

Koronavirusas Lietuvoje

Новости

2020.07.11 12:02

За сутки в Литве были подтверждены четыре новых случая коронавируса, один из них ввезен из Белоруссии

Gitanas Nausėda LRT laidoje „Dienos tema“

Новости

2020.07.11 10:31

Политолог о решении Науседы по поводу Лукишкской площади: хотелось объявить минуту молчания

В российском аэропорту

Новости

2020.07.11 09:20

Россия возобновит международное авиасообщение с 15 июля

Aurelijus Veryga, Saulius Skvernelis

Новости

2020.07.11 11:33

Опрос: во время коронавирусного кризиса подскочили рейтинги Сквернялиса и Вериги, президент сохраняет позиции, хотя и с потерями

Donaldas Trumpas

Новости

2020.07.11 12:08

Трамп рассказал о кибератаке США против российской фабрики троллей в 2018 году

Malaizijos oro linijų lainerio laineris po katastrofos

Новости

2020.07.11 09:30

Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ из-за гибели рейса MH-17

Protestai Jungtinėje Karalystėje, kuriuose reiškiamas palaikymas JAV kilusiems protestams po George`o Floydo nužudymo, kur protestuojama prieš rasinę nelygybę

Новости

2020.07.11 15:37

ФАКТЫ LRT. Действительно ли студенты университета Соединенного Королевства шпионят друг за другом, чтобы уличить в расизме?

5
Музей Айи-Софии в Стамбуле

Новости

2020.07.11 09:26

Госсовет Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Поиск