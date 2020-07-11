В Вильнюсе состоялось шествие за права сексуальных меньшинств "Vilnius pride"

Цель шествия – обратить внимание на проблемы, с которыми сталкивается община сексуальных меньшинств: дискриминацию, правовую незащищенность и т. д.

По сообщению Вильнюсского муниципалитета, разрешение на проведение мероприятия было выдано еще в январе этого года. Сначала планировалось, что в нем примут участие 3 000 человек. Однако из-за пандемии количество участников уменьшили до тысячи.

Как информировали портал LRT.lt представители полиции, сегодня в шествии участвовало около 500 человек. Участники акции скандировали "Легализуй мою любовь!", "Праздник наступит, когда будет что праздновать!" и "Солидарности, социальной справедливости!"

Участники шествия украсили себя радужными флажками и прочей атрибутикой, несли плакаты с требованием равенства и прав.

Vilnius Pride 2020: LGBTQ+ solidarumo eitynės / D. Umbraso/LRT nuotr.

Эта акция призвана обратить внимание на то, что в последнее время, хотя представители LGBTQ+ стали более заметны, их правовое положение в Литве несильно улучшилось: права лиц, относящихся к LGBTQ+, ежедневно нарушаются, их заботы замалчиваются, политики демонизируют членов сообщества.

Vilnius Pride 2020: LGBTQ+ solidarumo eitynės / D. Umbraso/LRT nuotr.

Трансгендерные лица все еще ждут появления медицинской и административной систем, позволяющих без особых проблем, на законных основаниях изменить пол. Они испытывают дискриминацию и трансфобию во множестве сфер каждодневной жизни, в том числе в области здравоохранения и на работе. По словам организаторов акции, отношения между представителями LGBTQ+ все еще считаются "пропагандой", опасной для детей, а однополые пары и их дети не признаются государством.

Vilnius Pride 2020: LGBTQ+ solidarumo eitynės / D. Umbraso/LRT nuotr.

Еще перед началом акции у Кафедральной площади собирались протестующие, выступавшие против шествия, – их было около десяти. Они держали плакаты с надписями "Не позволяйте разрушать семьи!", "Руки прочь от президента!", "Прочь с нашей Кафедральной площади!"