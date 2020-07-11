Опрос: во время коронавирусного кризиса подскочили рейтинги Сквернялиса и Вериги, президент сохраняет позиции, хотя и с потерями

Кризис, вызванный коронавирусом, внес изменения и в рейтинги доверия населения. Больше всего в кризисный период выросло доверие к премьер-министру Саулюсу Сквернялису и министру здравоохранения Аурелиюсу Вериге, которые были особо заметны в публичной сфере. По мнению социологов, исчезновение консервативных лидеров из публичного пространства, безусловно, не добавляет им плюсов в контексте будущих выборов.

Опросы общественного мнения показывают, что президент Гитанас Науседа, который отмечает первый год своего президентства, остается политиком с наибольшим доверием – в июне каждый четвертый респондент (26,7 проц.) назвал Г. Науседу общественным деятелем Литвы, пользующимся наибольшим доверием. Тем не менее, показатель доверия к руководителю страны упал с февраля на 2,3 проц.

Опрос, который по заказу информационного агентства ELTA был проведен 15-25 июня компанией по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai, показал, что рейтинг С. Сквернялиса за последние четыре месяца вырос ощутимее всего. В июне премьер-министра положительно оценили 12,1 проц. опрошенных, и, таким образом, он занял второе место среди общественных деятелей Литвы, пользующихся наибольшим доверием населения. Доверие к С. Сквернялису выросло с февраля на 4,3 проц., и премьер-министр оттеснил на третье место бывшего президента Далю Грибаускайте.

Dalia Grybauskaitė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Рейтинг доверия к Д. Грибаускайте во время коронавирусного кризиса также немного увеличился: в июне экс-президенту доверяли 9 проц., тогда как в феврале – 8,4 проц.

Позади экс-президента остается Ингрида Шимоните, которая возглавляет список избирателей Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (TS-LKD). Этому политику выразили доверие 6,8 проц. опрошенных (во время опроса, проведенного четыре месяца назад, – 6,9 проц. респондентов).

Лидеру списка консерваторов общественность доверяет больше, чем председателю TS-LKD Габриэлюсу Ландсбергису: во время июньского опроса ему выразили доверие 3,3 проц. опрошенных. Хотя этот политик и входит в десятку общественных деятелей, пользующихся наибольшим доверием, его рейтинг с февраля упал на 2,2 проц. (в феврале он составлял 5,5 проц.).

Gabrielius Landsbergis, Ingrida Šimonytė / BNS nuotr.

Пятое место среди политиков, пользующихся наибольшим доверием в обществе, занял бывший глава государства Валдас Адамкус. Тем не менее, его рейтинг доверия немного снизился: в феврале ему доверяли 7,2 проц. опрошенных, а в июне – 6,5 проц.

Valdas Adamkus / E. Genio/LRT nuotr.

В июне гораздо большая доля респондентов выразила доверие министру здравоохранения А. Вериге, который занимает шестое место в рейтинговой таблице. Доверие к этому политику увеличилось на 3,9 проц. и достигло 4,1 проц. (тогда как в феврале составляло всего 0,6 проц.).

Далее в рейтинговой таблице выстроились председатель Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис (3,5 проц.), спикер Сейма Викторас Пранкетис (3,5 проц.), мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис (3,4 проц.) и председатель TS-LKD Г. Ландсбергис (3,3 проц.).