Политолог о решении Науседы по поводу Лукишкской площади: хотелось объявить минуту молчания

В пятницу президент Гитанас Науседа утвердил закон о мемориальном статусе Лукишкской площади. В соответствии с ним, площадь становится главной репрезентативной площадью Литовского государства с памятником Витису. Однако политолог из Университета им. Миколаса Ремериса Рима Урбонайте считает, что своим решением президент показал, что принципы законотворчества для него не важны.

«Мне (...) хотелось объявить минуту молчания, скорбно помянуть принципы качественного законотворчества. Потому что, к сожалению, говоря о данном законе, принципы качественного законотворчества для президента не оказались не важны. Другими словами, президент не счел нужным обратить внимание на то, что заявил тот же юридический департамент Сейма: нельзя принимать законы для одной площади, одной улицы, потому что это нарушает основные принципы законотворчества в целом.

С другой стороны, президент не счел нужным учесть тот факт, что эта власть готова определять, что морально, а что аморально, – хотя прежде всего само общество должно договориться об этом», - отмечает политолог.

Rima Urbonaitė / E. Genio/LRT nuotr.

По ее словам, президент предпочел не рисковать своим рейтингом и руководствовался популярным общественным мнением.

«Мне кажется, что на этот раз президент не хотел рисковать потерей определенных рейтинговых баллов, несмотря на то, что эта потеря все равно опустила бы его с первого места на первое. Но, похоже, и это больно. И он подумал о позиции превалирующей части общества и подписал закон, хотя сам говорит, что он не идеален. Так почему бы не попробовать наложить вето и предложить поправки? Сейчас в сообщении президента, которое опубликовано в том числе и в социальных сетях, я не заметила никаких аргументов по поводу всех этих возникающих правовых аспектов», - подчеркивает политолог.

Чтобы оценить правомерность закона, члены Сейма еще могут обратиться в Конституционный суд. Однако обращение должно быть подписано 29 членами Сейма. По мнению политолога, собрать такое количество подписей в период предвыборной лихорадки вряд ли удастся.

Paplūdimys Lukiškių aikštėje / BNS nuotr.

«Что мы можем увидеть по результатам голосования? Мы видим, что часть людей – например, часть консерваторов – просто сбежала с этого голосования. Так что я сейчас очень сильно сомневаюсь, действительно ли найдется много людей, которые будут руководствоваться своими убеждениями, а не тем, что популярно или непопулярно с точки зрения предвыборных настроений. К сожалению, ситуация сегодня неблагоприятна, и я не уверена, удастся ли действительно собрать эти 29 подписей, потому что сейчас включился другой режим мышления – предвыборный режим», - объясняет Р. Урбонайте.