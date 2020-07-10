Литовский экспорт сократился на 8,7%

Объемы литовского экспорта в январе - мае этого года составили 10,97 млрд евро, а импорт - на 11,242 млрд евро, или соответственно на 8,7% и на 15,1% меньше, чем за пять месяцев 2019 года. Только экспорт товаров литовского происхождения сократился на 12,7%, или на 6,421 млрд евро.

Внешнеторговый дефицит Литвы в январе-мае этого года составлял 271,8 млн евро и был в 4,5 раза меньше, чем год назад (1,223 млрд евро), обнародовал Департамент статистики неокончательные данные.

Без учета минеральных продуктов экспорт за год сократился на 3,6%, импорт - на 8,6%. Экспорт только товаров литовского происхождения без учета минеральных продуктов сократился на 5,1%.

Важнейшими партнерами Литвы по экспорту были Россия (13,4%), Латвия (9,4%), Германия (8,3%) и Польша (6,9 %), партнерами по импорту - Польша (12,4%), Германия (12,2%), Россия (10,4%) и Латвия (7,4%).

Товаров литовского происхождения больше всего было экспортировано в Германию (10,6%), Польшу (7,6%), Швецию (7,2%), Латвию (6,9%) и Нидерланды (5,8%).

За месяц в мае, по сравнению с апрелем, объемы экспорта возросли на 0,4% до 1,954 млрд евро, импорта - на 2,1% до 1,951 млрд евро. Экспорт товаров литовского происхождения за месяц снизился на 1,9% до 1,089 млрд евро.