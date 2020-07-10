Более 60% россиян ожидают ухудшения своего благосостояния к концу года

Более половины россиян пессимистично настроены в отношении своего благосостояния в течение года, следует из результатов мониторинга РАНХиГС, с которыми ознакомились "Известия". 36% респондентов считают, что их финансовое положение несколько снизится, а 27% - существенно ухудшится. 25% опрошенных не ожидают изменений в доходах, а об улучшении заявили лишь 6% граждан.

Уровень обеспокоенности россиян негативными последствиями пандемии для экономики страны и своего материального положения стал постепенно снижаться, но отрицательные оценки по-прежнему доминируют в настроениях граждан. Это следует из результатов пятого мониторинга экономического положения населения, проведенного экспертами РАНХиГС. В рамках исследования получены онлайн-анкеты от 2,1 тыс. человек, преимущественно проживающих в региональных центрах и городах, имеющих высшее образование и работу.

Так, о значимости угрозы пандемии для экономики заявили 69% респондентов, и лишь 18% говорят о ее умеренном влиянии (в апреле - 85 и 9% соответственно). А число полагающих, что распространение коронавируса опасно для их достатка, снизилось с апрельских 56% до 41%. При этом выросла доля граждан, с точки зрения которых влияние пандемии на их благосостояние было умеренным, незначительным или нулевым.

Несмотря на это, более половины респондентов пессимистически настроены в отношении собственного благополучия в течение года. Так, 36% россиян считают, что их финансовое положение ухудшится не сильно, а 27% заявили, что это будет существенно. Четверть опрошенных рассказали, что изменений в их доходах не ожидается, и лишь 6% граждан заявили об улучшении материального достатка.

В пресс-службе Минтруда заявили, что в России с конца марта по июнь уволено более 3,7 млн граждан, а число трудоустроенных составило свыше 3 млн. Там добавили, что сейчас на работу принимают почти по 300 тыс. человек еженедельно, а рост численности регистрируемых безработных замедлился до 140 тыс. человек в неделю против 220-250 тыс. в середине апреля и мае. В Минтруде также напомнили о комплексе мер, принятых правительством по сохранению занятости граждан и поддержке безработных, включая субсидии на зарплаты сотрудников и льготные кредиты и увеличение размера пособий для безработных. Подобной же позиции придерживается и Минэкономразвития, где ранее заявили о росте потребительского спроса среди россиян.

Финансисты отмечают, что факторы, влияющие на достаток граждан, за период пандемии изменились не в лучшую сторону: помимо безработицы, ощутимо снизился и уровень оплаты труда. Так, средняя зарплата в Москве обрушилась с 95,5 тыс. рублей в начале года до 50 тысяч рублей в июне. А многие компании не готовы к прежним затратам и после снятия официальных ограничений на деятельность: вопросы кредитов и арендной платы так и не решены, а спрос на товары и услуги ощутимо упал. В этих условиях россиянам предлагается поискать пути дополнительного заработка, освоив новую профессию, пересмотреть расходы и стараться не влезать в долги.

Сами россияне уже свыклись с тем, что негативное воздействие пандемии на экономику страны будет долгосрочным, поэтому начали оптимизировать свои расходы. При этом около 17% россиян уверены, что им никогда не удастся вернуться к прежним объемам трат на питание, 16% на это понадобится более года, а 32% - несколько месяцев.

Что касается расходов на одежду и обувь, то после снятия всех ограничений по самоизоляции 22% опрошенных готовы будут возобновить их через несколько недель, 36% - через несколько месяцев, 23% - только через год. А 19% россиян никогда не смогут позволить себе докарантинные траты на одежду и обувь.

Сложнее обстоит дело с расходами на туризм и рестораны: через несколько недель после снятия всех ограничений свои траты на рестораны готовы вернуть на прежний уровень только 15%, а на путешествия - 11%. А вот 33% считают, что им никогда не удастся тратить столько денег на рестораны, как это было до пандемии, еще 36% опрошенных говорят о том же самом в связи с тратами на путешествия. По данным аналитиков, путешествия и покупка одежды являются основными статьями экономии при кризисе: по итогам этого года россияне сократят траты на покупку одежды от 25%, а на поездки - до 70%.

При этом выяснилось, что средний класс существенно снижает расходы на путешествия и товары длительного пользования, а более уязвимые слои с низким доходом вынуждены сокращать свои каждодневные покупки. Кроме того, падение доходов неизбежно приведет к увеличению расходов на обязательные платежи (проценты по кредитам, оплата услуг ЖКХ и налогов): для более чем 15% населения расходы станут критическими.

Сократятся и траты на развлечения, включая походы в кино: о намерении реже посещать культурные мероприятия заявил почти 41% респондентов. В кинотеатральной индустрии заявляют, что готовы снизить цены билетов в первый месяц после снятия ограничений, чтобы вернуть аудиторию, однако расходы на цифровой контент, включая подписки в онлайн-кинотеатрах, по итогам года могут показать кратный рост - более чем на 100%.

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