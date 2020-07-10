Libération: Коронавирус вновь настиг Израиль, Нетаньяху под огнем критики

"Еврейское государство, отличившееся в начале года своим эффективным управлением эпидемией, сегодня расплачивается за поспешное снятие карантина, при котором политические расчеты одержали верх над санитарной стратегией", - пишет корреспондент Liberation в Тель-Авиве Гийом Жендрон.

"(...) Через два месяца после снятия карантина в Израиле каждый день выявляется по тысяче новых случаев, таких цифр до сих пор еще не было, и они удваиваются от недели к неделе. Кривая заражений в соотношении количества жителей участвует в гонках с Соединенными Штатами, вырисовывая угол подъема "американских горок". Показатель заболеваемости впервые приблизился к показателям, наблюдаемым в Европе", - говорится в статье.

"Со спешкой, смешанной с растерянностью, в понедельник правительство удвоило штрафы за отсутствие маски в общественных местах и распорядилось закрыть спортивные залы, бары и ночные клубы, но, как ни странно, не рестораны. Под давлением влиятельных религиозных партий синагоги и талмудические школы избежали закрытия, несмотря на новые эпидемические вспышки, обнаруженные в ультраортодоксальном сообществе. Наконец, посреди ночи правительство при голосовании несколько депутатов, страдающих бессонницей, приняло закон, позволяющий канцелярии Нетаньяху вводить новые ограничительные меры без одобрения парламента, что вызвало ярость оппозиции, а также председателя Кнессета, который является верным союзником премьер-министра", - отмечает автор статьи.

"Невзирая на стагнацию и безработицу на уровне около 20% (по сравнению с 3% до эпидемии) и разорение национальной авиакомпании "Эль-Аль", приостановившей полеты, теперь не исключается повторное введение тотального карантина, что долгое время казалось немыслимым, - указывает журналист. "Нам придется привыкнуть к возврату определенных ограничений, в зависимости от развития ситуации, - злобно признал Нетаньяху. - Это как играть на аккордеоне, в какие-то моменты ты его открываешь, а в какие-то закрываешь".

"В довершение изменения ситуации во вторник громогласно объявила об уходе в отставку глава службы общественного здравоохранения при минздраве профессор Сигаль Садецки. В длинном посте в Facebook эпидемиолог осуждает поспешное снятие карантина, а также упорное игнорирование предупреждения ученых со стороны руководителей страны: "Прошло несколько недель с тех пор, как Израиль потерял свой компас перед лицом эпидемии и движется прямо к опасности. Успехи, достигнутые во время первой волны, были сведены не нет широким и быстрым возобновлением хозяйственной деятельности. Несмотря на сигналы опасности, которые мы передавали по разным каналам, мы с разочарованием увидели, как успехи и возможности были упущены".

"(...) Я не думаю, что мы потеряли контроль над вирусом, но мы явно переживаем переломный момент, - считает профессор Надав Давидович, глава Школы Народного Здравоохранения Университета Бен-Гурион. - Сложившаяся ситуация объясняется многими факторами: реорганизация, повлиявшая на Министерство здравоохранения, крайне политизированные решения, а также рост безответственности в поведении населения - например, устраивалось много празднеств. Алармистские сообщения срабатывают только в течение короткого времени. Необходимо было разъяснять, что эпидемия - это марафон, а не спринт, и что нужно научиться с ней жить".

"Из-за возвращения Covid-19 Нетаньяху уже понес политические издержки. Пандемия создала препятствия, по крайней мере, в ближайший момент, его робким попыткам аннексии на Западном берегу реки Иордан. Он использовал эпидемию, чтобы заставить своего соперника, бывшего генерала Бенни Ганца, войти в "национальное чрезвычайное правительство", теперь же его авторитет подорван, как и уверенность израильтян в его способности справиться с кризисом, показатель которой снизился с 74% до 46%. Колкости звучат даже со стороны правых, - комментирует корреспондент. "Первый карантин: это вина вируса. Второй: это вина правительства". - жестко подытожил звездный автор редакционных статей Амит Сигал, который считается ярым "бибистом".

"Критики обвиняют Нетаньяху в том, что он сосредоточил санитарную борьбу в своих руках, чтобы сохранить кредит доверия лишь для себя одного и при этом отвести на второй план министерство здравоохранения, а также, что особенно важно, министерство обороны, которое удерживают его политические соперники (Нафтали Бенет, затем с мая Бени Ганц). И хотя армия, несомненно, является единственным государственным органом, обладающим технологическими и людскими ресурсами для проведения широкомасштабных эпидемиологических расследований, Нетаньяху предпочел опереться на разведывательные службы. Результаты оказались неоднозначными, возникла полемика как вокруг использования методов антитеррористического отслеживания на населении, которые оказались менее эффективными, чем было заявлено, так и вокруг промахов спецслужбы "Моссад", которой было поручено накапливать медицинское оборудование, но она закупила не те наборы для теста на коронавирус", - резюмирует Гийом Жендром.

InoPressa