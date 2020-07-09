COVID-19 усилит приток трудовых мигрантов из России и Украины в ФРГ?

Какие страны станут главным источником квалифицированных кадров для Германии? Прогноз DB Research до 2030 года указывает на рост конкуренции для российских и украинских IT-специалистов.

В 2020 году приток мигрантов в Германию из-за коронавируса, рецессии и закрытия границ ЕС резко сократится. Однако в последующие годы по мере выхода страны из кризиса экономике ФРГ и стареющему немецкому обществу вновь в большом количестве потребуются квалифицированные иностранные кадры.

Поскольку успехи Германии в борьбе с COVID-19 повысят ее привлекательность в глазах жителей тех стран, чьи системы здравоохранения оказались в условиях пандемии менее эффективными, можно рассчитывать на то, что число трудовых мигрантов вновь увеличится. При этом, скорее всего, существенно возрастет роль выходцев из государств за пределами Евросоюза. А ключевую роль предстоит сыграть Индии.

Приток мигрантов в ФРГ: до 2030 свыше 300 000 человек в год

С такими прогнозами выступил Аналитический центр Deutsche Bank (DB Research) во Франкфурте-на-Майне, опубликовавший исследование своего эксперта по макроэкономике Йохена Мёберта (Jochen Möbert) под заголовком "Иммиграция до 2030 года. Индия превращается в главную страну происхождения мигрантов?".

Автор исходит из того, что в 2020 году чистый приток мигрантов (разница между приехавшими и уехавшими) составит в ФРГ, даже с учетом ожидаемого во втором полугодии постепенного восстановления экономики, существенно меньше 200 000 человек. Это будет самый низкий показатель с 2010 года. В минувшем десятилетии он ежегодно составлял не менее 400 000, только в 2019 году снизился до 327 000.

Йохен Мёберт полагает, что в предстоящем десятилетии данный показатель будет ежегодно составлять не менее 300 000 человек, в результате население Германии к началу 2030-х годов вырастет до 84 миллионов человек. "В условиях стареющего общества, порождающего эффекты отрицательного роста, такую иммиграцию следует всячески приветствовать, тем более что она способна снизить нагрузку на социальные системы", - подчеркивает эксперт.

Успехи в борьбе с пандемией повышают привлекательность Германии

Он указывает на опыт прошлых лет: как во время долгового кризиса в южных странах-членах еврозоны в начале минувшего десятилетия, так и в ходе выхода Великобритании из ЕС в конце десятилетия ("Брекзита") приток в Германию мигрантов из переживающих трудности государств неизменно увеличивался. Так, из Великобритании за десять лет в ФРГ переселились в итоге 27 000, а из Италии - даже 150 000 человек. Похожего эффекта он ожидает и в результате COVID-19.

Автор цитирует только что опубликованную работу своих коллег по DB Research, которые пришли к выводу, что "Германия до сих пор, несомненно, весьма успешно справлялась с глобальной пандемией коронавируса" и боролась с ней намного лучше, чем "почти все другие крупные индустриальные страны". По мнению Йохена Мёберта, это может дать иностранным квалифицированным кадрам дополнительный импульс для переезда в ФРГ.

Например, жителям тех восточноевропейских стран ЕС, которые в первые месяцы пандемии довольно успешно справлялись с коронавирусом, но теперь сталкиваются с существенным ростом числа инфицированных. Ведь длительное время, вплоть до прошлого года, именно этот регион был главным источником иностранных трудовых ресурсов для Германии. В 2018 году отсюда приехали в ФРГ свыше 150 000 человек. Однако в 2019-м данный показатель обвалился до менее 92 000, в том числе за счет резкого сокращения иммигрантов из Польши с 20 000 до менее 2 000.

Основной страной происхождения мигрантов может стать Индия

Сократилось и число иммигрантов из арабско-персидского региона. Но одновременно увеличился приток из крупных соседних с ЕС государств - России, Турции, Украины, а также из стран Азии, прежде всего из Индии, отмечается в исследовании.

По мнению Йохена Мёберта, усугубляющийся сейчас кризис здравоохранения в некоторых странах с многочисленным населением приведет к росту там эмиграционных настроений, что, соответственно, повышает вероятность переезда квалифицированных кадров в Германию. К таким странам автор относит не только Россию и Индию, но также Бразилию и США, мигранты из которых до сих пор не играли большой роли на немецком рынке труда. Теперь это может измениться, тем более что с 1 марта 2020 года действует новый закон, облегчающий трудоустройство в ФРГ иностранцев не только с высшим, но и со средним специальным образованием.

Особое внимание эксперт DB Research уделяет специалистам, приезжающим из Индии. Их число, подчеркивает он, растет уже целое десятилетие, причем в последнее время неожиданно быстро. Если в 2018 году чистый приток составил 16 875, то в 2019 году достиг 21 700. Для сравнения данные по России: около 8 000 по итогам прошлого года.

В результате Индия занимает теперь после Румынии и Сирии третье место среди ведущих стран происхождения прибывающих в Германию мигрантов. И уже в середине нынешнего десятилетия может стать главным источником кадров для немецкого рынка труда, если нынешний нелинейный, экспоненциальный рост продолжится, говорится в исследовании.

Российских и украинских IT-специалистов ждет рост конкуренции

На вопрос, означает ли это потенциально растущую конкуренцию для подумывающих о переезде в Германию российских и украинских IT-специалистов, Йохен Мёберт в беседе с DW ответил утвердительно. Правда, конкретной статистики о том, в каких именно сферах работают мигранты из Индии, нет, отметил он.

Однако Индия, продолжил эксперт, славится своими программистами, к тому же для получения разрешения на работу и вида на жительство в ФРГ по программе Blue Card мигрантам из стран за пределами ЕС необходимо иметь высшее образование, контракт с работодателем и зарплату не менее 50 тысяч евро в год. Все это позволяет предположить, что многих индийцев приглашают на работу как раз в сектор информационных технологий, испытывающий хронический дефицит кадров и предлагающий достаточно высокие зарплаты.

"Другим косвенным свидетельством того, что среди переезжающих в Германию индийцев значительное место занимают именно IT-специалисты, является то, что для Берлина, немецкой столицы стартапов, именно Индия еще с 2018 года является главной страной происхождения мигрантов", - указал собеседник DW. В прошлом году 26% получателей Blue Card приехали в Германию из Индии, 9% - из Китая, 7% - из России, 5% - из Турции, 4% - из Украины, указал эксперт в беседе с DW.

Deutsche Welle