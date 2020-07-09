Мероприятия: осенью возможна отмена ограничений на количество зрителей

Осенью в Литве могут отказаться от ограничения количества участников мероприятий при сохранении строгих требований безопасности, заявил министр культуры Миндаугас Кветкаускас.

"Мы думаем об осени, когда более актуальными станут мероприятия в закрытых помещениях и предварительно, пока лишь предварительно рассматриваем возможность сохранения строгих требований безопасности к мероприятиям в закрытых помещениях, а ограничения на количество могут быть отменены", – сказал министр в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.

При этом он подчеркнул, что об этом пока можно говорить лишь "с большими оговорками" и не решился прогнозировать, когда в Литве на мероприятия смогут вновь собираться несколько тысяч человек.

М. Кветкаускас также подчеркнул, что в случае второй волны вируса, требования, возможно, вновь придется ужесточить.

По словам министра, литовские организаторы мероприятий пока могут пользоваться достаточно свободными условиями.

"Если смотреть в общем контексте Европейских государств, то у нас условия для культурных мероприятий действительно свободные – мы можем это себе позволить, потому что в Литве ситуация с пандемией контролируется",– сказал он.

В среду правительство Литвы одобрило порядок, согласно которому с 17 июля в мероприятиях, проходящих в закрытых помещениях, могут участвовать до 400 лиц, а с августа до 15 августа в закрытых помещениях разрешено присутствие не более 500 зрителей. Количество участников мероприятий, проходящих на открытом воздухе, не изменилось – в них по-прежнему могут участвовать до 1 000 человек.