Летние отпуска - время проблем для владельцев домашних питомцев

С наступлением периода отпусков у владельцев домашних питомцев начинаются проблемы. Согласно исследованию социологов Spinter, проведенного по заказу кампании паромных перевозок DFDS, один из шести жителей Литвы отправляется на отдых без своего любимца.

Это проблема для 25% людей зрелого и старшего возраста. 42% жителей Литвы, по преимуществу – женщины, оставляют своих собак и кошек родственникам и знакомым. С животными путешествует лишь 10% опрошенных и еще 10% берут их собой, только если транспортные компании и отели на это соглашаются.

Пресс-атташе DFDS Вайдас Клумбис говорит, что ежедневно на паромах перевозят минимум 12 домашних питомцев, в большинстве – собак, но 10% пассажиров – коты. Везут на отдых и ручных хорьков. Компания предлагает отдельную каюту для питомцев, пространство для выгула собак.

Хозяева должны позаботиться о еде, не забыть поводки, намордники, подстилки, игрушки. Клумбис напоминает, что животные должны быть привиты, чипированы, иметь европейский паспорт с фотографией, перед поездкой владельцам надо обязательно познакомиться с правилами содержание животных в той стране, куда они едут, чтобы во время отпуска не возникло проблем.