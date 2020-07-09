Константин Сонин. Нечестивец, или Праздник козла

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NEWSru.com2020.07.09 08:14
Baltarusijos prezidento Aliaksandro Lukašenkos rėmėjas laiko jo portretą ir mojuoja valstybine šalies vėliava Minsko centre 2015 m. rugsėjo 10 dieną
Baltarusijos prezidento Aliaksandro Lukašenkos rėmėjas laiko jo portretą ir mojuoja valstybine šalies vėliava Minsko centre 2015 m. rugsėjo 10 dieną / AP nuotr.

"Из всех невеселых новостей последних дней меня почему-то больше всего задели новости из Минска. Лукашенко на глазах превращается из "сильного лидера", которых полно по всему миру, в что-то типа девалье-трухильо, персонажа Маркеса или Варгаса Льосы. Вцепился во власть, никому не нужный, кроме собственных силовиков, и для этого приходится каждый день делать какую-то новую низость", - пишет профессор Чикагского университета на своей странице в Facebook.

"За последние недели в стране арестованы десятки - или даже сотни - людей за то, что они пишут в социальных сетях. В последние дни по телевизору показывали "признания" каких-то мальчишек - чем это отличается от того, что делало гестапо на оккупированных территориях?

Конечно, миру сейчас не до Лукашенко, но у самих белорусов должны были бы срабатывать какие-то инстинкты. Даже у силовиков - инстинкт самосохранения должен бы срабатывать. В смысле - бояться не "1937 года" (с 1937 по 1939 года советские силовики перебили сами себя - практически никто в спецслужбах, особенно в руководстве, не пережил это время), а просто инстинкт самосохранения от непогружения в говно, в которое страна погружается сейчас. Наверное, продержаться на только на силовиках Лукашенко сможет ещё сколько-то лет - вон держатся же у власти северокорейские вожди. Но и не случайно Северная Корея - несчастная и нищая страна.

Белоруссия, конечно, пугает и как пример для России. Допустим, сейчас у президента Путина есть какое-то ядро поддержки среди граждан. Но что будет когда этой поддержки не станет? Пример Лукашенко показывает, что можно пользоваться всеобщей ненавистью населения, но с помощью силовиков держаться за власть. Я, честно говоря, не верил - и сейчас не верю - в такой сценарий для России. Что кого-то будут поддерживать 3% населения, а силовики его будут слушаться, но если это возможно в Белоруссии, то почему нет?

Собственно, я потому в это и не верил, что такой режим - реальная поддержка 3%, но силовой аппарат такой большой и получает такую долю дохода, что продолжает слушаться не может не сопровождаться нищетой и падением доходов. Нигде никогда, кажется, не бывало роста на фоне масштабных репрессий.

В СССР уровень жизни граждан фактически перестал расти с начала 1930-х и возобновился только в 1953 году; в Китае "эпоха Мао" - это и массовые репрессии, и время нищеты, голода и деградации. И вот это должно, казалось бы, останавливать. Чем же хорошо быть - хоть силовиком, хоть министром - в деградирующей стране? Но вот пример Белоруссии показывает, что по этой дороге можно далеко зайти".

Newsru.com

Baltarusijos prezidento Aliaksandro Lukašenkos rėmėjas laiko jo portretą ir mojuoja valstybine šalies vėliava Minsko centre 2015 m. rugsėjo 10 dieną
Baltarusijos prezidento Aliaksandro Lukašenkos rėmėjas laiko jo portretą ir mojuoja valstybine šalies vėliava Minsko centre 2015 m. rugsėjo 10 dieną
Baltarusijos prezidento Aliaksandro Lukašenkos rėmėjas laiko jo portretą ir mojuoja valstybine šalies vėliava Minsko centre 2015 m. rugsėjo 10 dieną
1 / 1AP nuotr.
Baltarusijos prezidento Aliaksandro Lukašenkos rėmėjas laiko jo portretą ir mojuoja valstybine šalies vėliava Minsko centre 2015 m. rugsėjo 10 dieną
# Беларусь# Мнения

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