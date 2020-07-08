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2020.07.08 16:56

Беларусь: Павел Северинец в пятый раз приговорен к аресту на 15 суток

Deutsche Welle2020.07.08 16:56
Antrankiai
Antrankiai / BNS nuotr.

Оппозиционный политик Павел Северинец был задержан 7 июня в Минске после акции во время пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Amnesty International признала его узником совести.

Белорусскому оппозиционному политику Павлу Северинцу, который уже месяц находится под стражей, в пятый раз подряд продлили административный арест. Об этом в среду, 8 июля, сообщил правозащитный центр "Весна". "В суде Советского района Минска судья Вера Головкова присудила очередные 15 суток Павлу Северинцу. Суд проходил через Skype", - сообщается на сайте организации.

На этот раз политика судили за призывы к участию 7 июня в акции возле Комаровского рынка в Минске, которая проходила во время пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Ранее Северинец получил 15 суток ареста непосредственно за участие в этой акции.

Северинец был задержан 7 июня возле дома после возвращения с акции. На следующий день он был осужден на 15 суток ареста. "Во время отбывания наказания у него было еще как минимум три административных судебных заседания, на которых ему добавляли каждый раз по 15 суток (всего он получил 60 суток в течение месяца). Он уже месяц находится в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина", - утверждают правозащитники.

Кроме того, у Северинца остались не отбытыми 30 суток ареста, полученные за участие в акциях против углубления интеграции с Россией, которые проходили в декабре 2019 года. Международная организация Amnesty International признала его узником совести.

Deutsche Welle

Antrankiai
Antrankiai
Antrankiai
1 / 1BNS nuotr.
Antrankiai
# Беларусь

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