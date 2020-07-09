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2020.07.09 08:04

В Ниде пройдет Фестиваль Томаса Манна

Радио LRT2020.07.09 08:04
Thomo Manno festivalis
Thomo Manno festivalis / Gintauto Beržinsko nuotr.

На Куршской косе уже в 24-ый раз начинается Фестиваль Томаса Манна. В этот раз он пройдет с 11 по 18 июля и, как всегда, предложит жителям и гостям Неринги музыкальные вечера, интеллектуальные дискуссии, киносеансы, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Директор Центра культуры имени Томаса Манна Лина Мотузене считает, что зрители и слушатели должны посетить минимум пять локаций, в которых будет проходить фестиваль. Неизменной основой ежегодного праздника музыки и литературы являются концерты в храме евангелистов-лютеран в Ниде. Здесь в субботу фестиваль откроет мировая знаменитость - дирижер Мирга Гражините - Тила, хор Aidija и солисты.

В другие дни здесь будут выступать другие солисты и коллективы. На террасе деревянной виллы немецкого классика в этот раз будут немало говорить об истории курорта и зодчестве: состоятся презентация книги историка Нийоле Стракаускайте «Золотой век курорта Юодкранте» и путеводителя по архитектуре Неринги.

В Музее истории Куршской косы можно будет слушать фрагменты произведения Томаса Манна, а вечерами смотреть документальные и художественные фильмы, обсудить увиденное с авторами этих лент.

В числе достопримечательностей, которые предложены гостям фестиваля – открытый для посещений 30-метровый маяк в Ниде на горе Урбо. Он ждет гостей до середины сентября.

Thomo Manno festivalis
Thomo Manno festivalis
Thomo Manno festivalis
Thomo Manno festivalis
Thomo Manno festivalis
Nida, Thomo Manno festivalis
Nida, Thomo Manno festivalis
Nida, Thomo Manno festivalis
Thomo Manno festivalis
Thomo Manno festivalis
1 / 11Gintauto Beržinsko nuotr.
Thomo Manno festivalis
Thomo Manno festivalis
2 / 11Pranešimo autorių nuotr.
Thomo Manno festivalis
Thomo Manno festivalis
3 / 11Pranešimo autorių nuotr.
Thomo Manno festivalis
Thomo Manno festivalis
4 / 11Gintauto Beržinsko nuotr.
Thomo Manno festivalis
Thomo Manno festivalis
5 / 11Gintauto Beržinsko nuotr.
Nida, Thomo Manno festivalis
Nida, Thomo Manno festivalis
6 / 11M. Kluso nuotr.
Nida, Thomo Manno festivalis
Nida, Thomo Manno festivalis
7 / 11M. Kluso nuotr.
Nida, Thomo Manno festivalis
Nida, Thomo Manno festivalis
8 / 11M. Kluso nuotr.
Nida, Thomo Manno festivalis
Nida, Thomo Manno festivalis
9 / 11M. Kluso nuotr.
Thomo Manno festivalis
Thomo Manno festivalis
10 / 11Gintauto Beržinsko nuotr.
Thomo Manno festivalis
Thomo Manno festivalis
11 / 11Gintauto Beržinsko, Vytauto Petriko nuotr.
Thomo Manno festivalis
Thomo Manno festivalis
Thomo Manno festivalis
Thomo Manno festivalis
Thomo Manno festivalis
Nida, Thomo Manno festivalis
Nida, Thomo Manno festivalis
Nida, Thomo Manno festivalis
Nida, Thomo Manno festivalis
Thomo Manno festivalis
Thomo Manno festivalis
# Литва

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