В Ниде пройдет Фестиваль Томаса Манна

На Куршской косе уже в 24-ый раз начинается Фестиваль Томаса Манна. В этот раз он пройдет с 11 по 18 июля и, как всегда, предложит жителям и гостям Неринги музыкальные вечера, интеллектуальные дискуссии, киносеансы, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Директор Центра культуры имени Томаса Манна Лина Мотузене считает, что зрители и слушатели должны посетить минимум пять локаций, в которых будет проходить фестиваль. Неизменной основой ежегодного праздника музыки и литературы являются концерты в храме евангелистов-лютеран в Ниде. Здесь в субботу фестиваль откроет мировая знаменитость - дирижер Мирга Гражините - Тила, хор Aidija и солисты.

В другие дни здесь будут выступать другие солисты и коллективы. На террасе деревянной виллы немецкого классика в этот раз будут немало говорить об истории курорта и зодчестве: состоятся презентация книги историка Нийоле Стракаускайте «Золотой век курорта Юодкранте» и путеводителя по архитектуре Неринги.

В Музее истории Куршской косы можно будет слушать фрагменты произведения Томаса Манна, а вечерами смотреть документальные и художественные фильмы, обсудить увиденное с авторами этих лент.

В числе достопримечательностей, которые предложены гостям фестиваля – открытый для посещений 30-метровый маяк в Ниде на горе Урбо. Он ждет гостей до середины сентября.