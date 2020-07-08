Число случаев COVID-19 в России с начала эпидемии превысило 700 тысяч

Число заболевших коронавирусом нового типа с начала эпидемии в России превысило 700 тысяч. За минувшие сутки, по официальным данным, выявлено 6562 новых случая заражения. Это немногим больше, чем днём ранее.

Умерли за сутки 173 человека. Число погибших с начала эпидемии составило 10667 человек.

Статистика федерального штаба зачастую различается с данными регионов и правительства, в том числе её смертность иногда в разы меньше, чем фиксирует Росстат. Тем не менее она даёт возможность наблюдать за тенденциями с ситуацией с болезнью в России.

Социологи отмечают, что почти 60 процентов российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу, а почти половина считает данные по числу зараженных и погибших заниженными. Доверие к официальной информации о коронавирусе постепенно снижается и среди простых россиян, отмечают социологи.

Как в России учитывают смерти от COVID-19



13 мая 2020 года Московский департамент здравоохранения опубликовал заявление, в котором объяснил, как учитываются в статистике умершие от коронавирусной инфекции. Ведомство фактически признало, что как минимум не в полной мере следует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым с целью унификации мировой статистики болезнь COVID-19 "должна быть записана как причина смерти в медицинском свидетельстве о смерти для ВСЕХ умерших, у которых она вызвала или предположительно вызвала смерть, или способствовала ей", даже если это "не совпадает с тем, что является приемлемым с чисто медицинской точки зрения".

В качестве допустимых исключений ВОЗ приводит пример, когда человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией умирает в результате ДТП. В то же время, в некоторых случаях ВОЗ допускает указание и иных причин смерти у больных COVID-19, например, инфаркта миокарда.

В заявлении Мосгорздрава признается, что свыше 60% смертей от COVID-19 были учтены российской статистикой как смерти "от явных альтернативных причин", таких как тот же инфаркт, инсульт, рак в терминальной стадии и другие. В заявлении не говорится о том, что эта практика будет пересмотрена в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Такого же принципа атрибуции смертей пациентов с коронавирусом придерживаются как минимум в нескольких российских регионах, например в Челябинской области: здесь официальная статистика открыто делит умерших с подтвержденным коронавирусом на тех, у кого COVID-19 стал "основной" причиной смерти, и тех, у кого он был "сопутствующим заболеванием".