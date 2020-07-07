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2020.07.07 16:39

Эстония поставит Украине пистолеты для борьбы с сепаратистами Донбасса

Deutsche Welle2020.07.07 16:39
Donbasas
Donbasas / AP nuotr.

Украинская сторона получит от Эстонии около 2400 пистолетов Макарова. Оружие будет поставлено в Украину по просьбе Киева.

Эстония поставит Украине около 2400 пистолетов Макарова (ПМ) для борьбы с пророссийскими сепаратистами в Донбассе. "Это поставкой мы оказываем поддержку нашим союзникам, которые уже шесть лет находятся в состоянии войны", - заявил в связи с этим во вторник, 7 июля, в Таллине министр обороны Эстонии Юрий Луйк. По его словам, пистолеты будут поставлены в Украину по просьбе Киева и переданы в распоряжение украинским вооруженным силам.

Пистолеты Макарова, которые были разработаны в советское время и производятся по сей день, уже не используются эстонской армией, поскольку не соответствуют стандартному калибру стрелкового оружия стран НАТО. Представитель вооруженных сил Эстонии, однако, подчеркнул, что ПМ, "без всякого сомнения, станут важным компонентом для оснащения украинцев оружием".

Армия Украины с 2014 года сражается с сепаратистами Донбасса, получающими поддержку от России. За время вооруженного конфликта погибли более 13 тысяч человек. Западные страны предоставляют Киеву военное оборудование и инструкторов. Россия отрицает, что снабжает руководство сепаратистских республик Донбасса оружием и боеприпасами.

Deutsche Welle

Donbasas
Donbasas
Donbasas
1 / 1AP nuotr.
Donbasas
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