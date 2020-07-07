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2020.07.07 14:27

ЕК: спад литовской экономики в этом году составит 7,1%

BNS, LRT.lt2020.07.07 14:27
Batų parduotuvėje
Batų parduotuvėje / Pexels nuotr.

Спад литовской экономики из-за пандемии коронавируса COVID-19 составит 7,1%, но в следующем году рост валового внутреннего продукта (ВВП) составит 6,7%, прогнозирует Еврокомиссия (ЕК). В начале мая ЕК прогнозировала, что ВВП Литвы в этом году уменьшится на 7,9%, а в 2021 году вырастет на 7,4%.

По оценке ЕК, в первом квартале этого года по сравнению с октябрем-декабрем 2019 года реальный ВВП Литвы уменьшился всего на 0,3%, однако во втором квартале спад экономики будет значительнее, так как меры по борьбе с пандемией в Литве и за рубежом снизили потребление, негативно сказались на инвестициях и международном потоке товаров и услуг.

"Вполне вероятно, что предприятия и домохозяйства некоторое время будут сталкиваться с сильной неуверенностью, даже в условиях смягчения средств по борьбе с коронавирусом. Для некоторых предприятий это означает заключение договоров на более короткие сроки по сравнению с ситуацией до пандемии и спад желания инвестировать. Одновременно есть вероятность того, что рост безработицы и сбережений, а также снижение трудовых доходов негативно скажутся на частном потреблении", - говорится в сообщении ЕК.

Как сообщает ЕК, согласованная среднегодовая инфляция в Литве в этом году будет 0,8%. С февраля до мая годовая инфляция снижалась, так как повышение цен на услуги и некоторые продукты питания отчасти компенсировалось заметным снижением цен на энергоисточники. В 2021 году из-за намечающегося небольшого повышения цен на нефть и оживления общего спроса согласованная среднегодовая инфляция в Литве должна составить 1,5%.

ЕК прогнозирует, что спад экономики еврозоны в этом году составит 8,7%, а рост в следующем году будет 6,1%.



Batų parduotuvėje
Batų parduotuvėje
Batų parduotuvėje
1 / 1Pexels nuotr.
Batų parduotuvėje
# Литва

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