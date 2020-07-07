Последствия карантина: потребность в продовольственных пайках - максимальная за 12 лет

По данным полиции, в Литве во время карантина количество преступлений в близком окружении увеличилось на 20 %. Было много свидетельств о насилии в отношении женщин, но нет никаких сомнений в том, что этот период был особенно трудным для детей, растущих в проблемных семьях.

Однако из-за того, что школы и детские сады на протяжении трех месяцев не работали, кроме того, были ограничены услуги медицинских учреждений, и сократились социальные связи, невозможно сказать точно, сколько нарушений прав детей имело место – проблемные ситуации, часто, переживались ими безмолвно.

Как пояснила в программе Радио ЛРТ Aktualijų studija Илма Скуодене, которая с середины мая возглавляет Государственную службу защиты прав ребенка и усыновления, количество нарушений прав детей во время карантина сильно не увеличилось, но круг регулярных «осведомителей» по этому вопросу сузился, поэтому данные о нарушениях могли не поступать.

«Если взять статистику, то мы не фиксировали заметного роста во время карантина. Но следует отметить, что количество потенциальных служб, которые могли сообщить о нарушениях, уменьшилось - медицинские учреждения работали удаленно, что затрудняет выявление нарушений прав детей, а также учебные заведения, близкие родственники, бабушки и дедушки, которые не имели возможности видеть ребенка, поговорить с ним», - сказала И. Скуодене.

"Как включить компьютер?"

Раса Дичпетрене, глава организации Gelbėkit vaikus, также сказала, что в последнее время потребность в продовольственной помощи и психологической поддержке значительно возросла.

«Оказалось, что около 55 тысяч детей в Литве получают бесплатное питание в школах или детских садах, они также приходят в Детский дневной центр, где получают питание. Это действительно большое количество детей, которые утратили возможность получить горячую пищу в течение дня, и семьям не всегда удавалось получать достаточно пищи, например, если в семье девять или пять детей. Просто всем нужно было получать полноценную и теплую еду, потребность в еде была огромной и все еще остается, но, конечно, она значительно снизилась, потому что школы достаточно быстро переориентировались и начали давать детям продовольственные пайки», - сказал Р. Дичпетрене.

По ее словам, потребность в пайках была максимальной за 12 лет, которые она работала в организации.

Проявились за время карантина и другие проблемы: как оказалось, у 35 000 детей школьного возраста нет компьютеров для дистанционного обучения. Благодаря заботе организаций и добрых людей, часть компьютеров таким детям были переданы в дар, однако тут стало ясно, что не все дети владеют навыками работы на компьютерах.

«Было такое предвзятое мнение, что дети уже знают, как работать на компьютере, потому что они знакомы с телефоном и технологиями. (...) А родители звонили нам и спрашивали: как включить компьютер? »- сказала Р. Дичпетрене.

По ее словам, карантин выявил высокий уровень бедности в Литве: 24 тысячи человек живут в стране на грани риска.