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2020.07.07 08:13

Тысячи людей в Литве и мире исполнили государственный гимн

LRT.lt2020.07.07 08:13
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Литва в понедельник отметила День коронации литовского короля Миндаугаса. Его важной частью традиционно стало исполнение государственного гимна в городах и поселках Литвы.

В Вильнюсе исполнение Государственного гимна на берегу реки Нерис на участке между мостом короля Миндаугаса и Жверинским мостом началось в 21 час. Мост короля Миндаугаса превратился в съемочную площадку – в прямом эфире телеканала LRT транслировалась акция «Государственный гимн вокруг мира», а также концерт исполнителей.

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Тон для исполнения гимна с замка Гядиминаса задал саксофонист Пятрас Вишняускас, а гимн для всего мира исполнили хоры «Ажуолюкас» и «Лиепайте».

Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
1 / 24J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
2 / 24J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
3 / 24J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
4 / 24J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
5 / 24J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
6 / 24J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
7 / 24J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
8 / 24J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
9 / 24J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
10 / 24J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
11 / 24J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
12 / 24J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
13 / 24J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
14 / 24J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
15 / 24J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
16 / 24J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
17 / 24J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
18 / 24J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
19 / 24J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
20 / 24J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
21 / 24J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
22 / 24J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
23 / 24J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
24 / 24J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
Šventinis koncertas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
# Литва

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