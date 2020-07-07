Тысячи людей в Литве и мире исполнили государственный гимн

Литва в понедельник отметила День коронации литовского короля Миндаугаса. Его важной частью традиционно стало исполнение государственного гимна в городах и поселках Литвы.

В Вильнюсе исполнение Государственного гимна на берегу реки Нерис на участке между мостом короля Миндаугаса и Жверинским мостом началось в 21 час. Мост короля Миндаугаса превратился в съемочную площадку – в прямом эфире телеканала LRT транслировалась акция «Государственный гимн вокруг мира», а также концерт исполнителей.

Тон для исполнения гимна с замка Гядиминаса задал саксофонист Пятрас Вишняускас, а гимн для всего мира исполнили хоры «Ажуолюкас» и «Лиепайте».