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2020.07.06 17:04

Науседа: Коронация Миндаугаса была значительной политической и дипломатической победой

Вайдотас Бенюшис, BNS, Радио LRT, LRT.lt2020.07.06 17:04
Šventės akimirka
Šventės akimirka / J. Stacevičiaus nuotr.

Литва в понедельник отмечает День коронации литовского короля Миндаугаса. Его важной частью традиционно станет исполнение государственного гимна в горах и поселках Литвы.

Президент Гитанас Науседа говорит, что коронация Миндаугаса 6 июля 1253 года стала для Литвы решающим моментом для продвижения на Запад.

«Вместе с королем Миндаугасом мы впервые вступили на западный путь и до сих пор движемся по выбранному пути. Вырастая и взрослея в семье европейских стран, мы остаемся открытыми для тех, кто любит свободу и соблюдает закон», - сказал президент.

Выступая по случаю Дня государства, президент Г. Науседа заявил, что коронация Миндаугаса явилась значительной политической и дипломатической победой. По словам Г. Науседы, для Литвы важно продолжать сотрудничество с НАТО и Европейским союзом для достижения стабильности и процветания в стране.

Šventės akimirka
Šventės akimirka / J. Stacevičiaus nuotr.

«Король Миндаугас вписал себя в историю как человек, положивший символическое начало Литовскому государству и открывший ей дверь в Европу. Свершения многих последующих героев нашей истории дополнили четко проведенное направление Миндаугаса дальше на Запад. Всегда только на Запад.

«Вместе с нашими партнерами по ЕС и НАТО мы продолжаем работать над созданием пространства демократии, стабильности и процветания в изменчивом мире», - сказал президент.

Šventės akimirka
Šventės akimirka / J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.

Праздничные концерты и выставки будут проходить во многих муниципалитетах Литвы, а к исполнению гимна присоединятся и литовские общины за рубежом.

В полдень в Вильнюсе, на площади Симонаса Даукантаса возле президентского дворца, рота почетного караула вооруженных сил Литвы продемонстрировала запоминающееся выступление под песню "On Fire" победителя национального тура Евровидения "The Roop". Участников праздника приветствовали истребители воздушной полиции НАТО.

Šventės akimirka
Šventės akimirka / J. Stacevičiaus nuotr.

В понедельник вильнюсский Дворец правителей представил посетителям бронзовый бюст Великого князя Литовского и короля Польского Сигизмунда Августа, созданный в Украине.

В Каунасе главным местом праздника был сад военного музея им. Витаутаса Великого, а вечером у Каунасского замка каунасский государственный музыкальный театр покажет оперный спектакль Джузеппе Верди «Травиата».

Исключительное событие состоится в Париже: около Триумфальной арки в честь Литвы состоится торжественная церемония зажжения Вечного огня на могиле Неизвестного солдата.

Šventės akimirka
Šventės akimirka
Šventės akimirka
Šventės akimirka
Šventės akimirka
Šventės akimirka
1 / 4J. Stacevičiaus nuotr.
Šventės akimirka
Šventės akimirka
2 / 4J. Stacevičiaus nuotr.
Šventės akimirka
Šventės akimirka
3 / 4J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.
Šventės akimirka
Šventės akimirka
4 / 4J. Stacevičiaus nuotr.
Šventės akimirka
Šventės akimirka
Šventės akimirka
Šventės akimirka
# Литва# праздник# Франция

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