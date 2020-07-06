Руководители страны поздравляют с Днем государства: призывают радоваться тому, что достигнуто, и создавать процветающую Литву

По случаю Дня государства президент Гитанас Науседа и премьер-министр Саулюс Сквярнялис поздравили жителей страны и призвали совместно создавать сильную, современную и цветущую Литву.

Президент: "Для нас нет ничего невозможного"

Дорогие люди Литвы,

поздравляю вас с Днем государства!

6-ое июля позволяет мысленно вернуться к литовским истокам – судьбоносному мгновению, когда началось течение нашей общей истории.

Вместе с королем Миндаугасом мы впервые шагнули на Запад и до сих пор следуем в этом направлении. Мы выросли и повзрослели в семье европейских государств, мы остаемся открытыми для тех, кто любит свободу и соблюдает закон.

История учит нас делать правильный выбор: хранить единство и взаимопонимание, протягивать руку помощи, а не отталкивать, вместе добиваться смелых и, казалось бы, труднодоступных вещей.

Иногда надо осмелиться. Поэтому сегодня призываю: давайте чаще радоваться тому, что уже достигнуто, и смелее менять то, что нам в Литве не нравится.

Мы все являемся созидателями истории. Это значит, что для нас нет ничего невозможного!

Красивого праздника!

Gitanas Nausėda / Prezidento kanceliarijos nuotr.

Премьер-министр: "История обязывает созидать процветающую Литву"

6-ое июля, День коронации короля Миндаугаса, свидетельствует о нашей великой истории и напоминает об истоках Литвы. Мудрость, вера в сильное государство соединили силы наших предков и балтские земли, четко обрисовали горизонты будущего. Это был сущностный выбор, который направил нас на путь цивилизации, к признанию основополагающих европейских ценностей. Дорогие люди Литвы, искренне поздравляю вас с Днем государства – давайте сохранять верность делам и стремлениям первых создателей нашего государства, навеки сохранять верность всеми силами и совместно созидать сильную, современную и процветающую Литву.