Новости

2020.07.05 13:31

Канье Уэст написал в твиттере, что баллотируется в президенты США

Радио «Cвобода»2020.07.05 13:31
Канье Уэст с Дональдом Трампом
Канье Уэст с Дональдом Трампом / RFE/RL

Рэпер Канье Уэст написал в твиттере, что будет баллотироваться в президенты США.

"Мы должны воплотить обещания Америки, веря в Бога, объединив наше видение и построив наше будущее. Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов!" - написал Уэст.

Твит с объявлением о намерении баллотироваться опубликован 4 июля - в День независимости США. За несколько часов он получил несколько сот тысяч ретвитов и лайков. Среди комментариев в поддержку кандидатуры рэпера - и комментарий бизнесмена Илона Маска.

Супруга Уэста Ким Кардашьян ответила твитом с изображением американского флага.

При этом Уэст не написал, когда именно он будет баллотироваться. Его запись снабжена хештегом #2020VISION, из которого можно сделать вывод, что речь идёт о нынешнем годе.

Канье Уэст - один из наиболее известных артистов в своём жанре и частый персонаж светской хроники, известный эксцентричным поведением и взглядами. Ранее рэпер неоднократно встречался с президентом США Дональдом Трампом и выражал ему поддержку - в частности, позировал в красной бейсболке с надписью "Сделаем Америку великой снова". В 2018 году рэпер встречался с Трампом в Белом доме. Трамп не исключал, что Уэст в будущем будет баллотироваться в президенты - но предполагал, что это будет после 2024 года.

Никаких официальных комментариев Уэста и его представителей пока не было. Неясно, от какой партии он намерен баллотироваться. В большинстве штатов сроки подачи документов для включения в бюллетени на выборах ещё не прошли.

Радио Свобода

Канье Уэст с Дональдом Трампом
Канье Уэст с Дональдом Трампом
Канье Уэст с Дональдом Трампом
1 / 1RFE/RL
Канье Уэст с Дональдом Трампом
# В мире# США# Культура

Популярно

Мамихан Умаров (Анзор из Вены)

Новости

2020.07.05 09:52

В Австрии застрелен критиковавший Рамзана Кадырова политэмигрант

Medicininė kaukė

Новости

2020.07.05 11:48

За сутки в Литве установлены 5 новых случаев коронавируса, один из них – у работника Висагинского дома социальной опеки

Tarptautinis festivalis „Operetė Kauno pilyje“

Новости

2020.07.05 11:09

Путеводитель по мероприятиям: в воскресенье оживет опера Верди «Травиата»

Donaldas Trumpas

Новости

2020.07.05 09:55

Дональд Трамп заявил об угрозе "леворадикального фашизма"

LLRA-KŠS leader Valdemar Tomaševski

Новости

2020.07.04 17:18

Томашевский продолжит руководить Избирательной акцией поляков – Союзом христианских семей

Bengalijos tigras

Новости

2020.07.04 16:41

Несчастье в Калварийском зоологическом саду: тигр откусил женщине палец

МЧС России

Новости

2020.07.05 13:24

В Кировской области обрушились перекрытия здания, есть погибшие

Юрий Каннер, президент Российского еврейского конгресса

Новости

2020.07.05 12:36

Юрий Каннер, президент Российского еврейского конгресса. Абажуры из евреев как мем

Kompiuteris; internetas

Новости

2020.07.05 12:16

Handelsblatt: Что делает российских хакеров такими успешными и внушающими страх

Политическая карта Арктики

Новости

2020.07.05 12:11

The Wall Street Journal: Российские подводные лодки испытывают возможности НАТО в ледяной Северной Атлантике

Поиск