Дональд Трамп заявил об угрозе "леворадикального фашизма"

Президент Дональд Трамп считает, что США находятся "под ударом нового крайне левого фашизма", который демонстрирует "тоталитарное" поведение в отношении американских ценностей и истории.

Выступив у монумента на горе Рашмор в штате Южная Дакота, Трамп заявил нескольким тысячам своих сторонников, что монумент с барельефами четырёх президентов США "никогда не подвергнется осквернению".

В пространной речи Трамп осудил "озлобленные толпы", разрушающие памятники и поднимающие волну насильственных преступлений в городах".

Резкие слова президента прозвучали вслед за протестными акциями против расизма и неравенства, которые продолжались несколько недель. Демонстрации начались после 25 мая, дня гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате жестоких действий полиции в Миннеаполисе.

Некоторые акции, прошедшие в американских городах, перерастали в насильственные действия, погромы. Памятники деятелям Конфедерации подверглись осквернению и разрушению. Отдельные активисты призывали к устранению символов расизма, включая изображения нескольких отцов-основателей США, известных своей приверженностью рабовладению.

Дональд Трамп предупредил, что "леворадикальная культурная революция" ставит своими целями ликвидацию ценностей американской революции.

Радио Свобода