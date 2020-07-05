В Австрии застрелен критиковавший Рамзана Кадырова политэмигрант

В пригороде Вены выстрелом в голову убит уроженец Чечни. Как сообщают источники редакции Кавказ.Реалии, речь идет о Мамихане Умарове, известном как Анзор из Вены.

Он называл себя бывшим сотрудником Министерства шариатской государственной безопасности сепаратистской республики Ичкерия, критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и утверждал, что российские спецслужбы связаны с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе. Он обратился за получением политического убежища.

Газета Österreich сообщает, что преступление произошло в 19:30 по местному времени возле торгового центра G3. Подозреваемый в убийстве передвигался на автомобиле серебристого цвета. Полиция его задержала в городе Линце.

"Стрелявшим был уроженец Чечни", – сказал редакции Кавказ.Реалии представитель одной из чеченских диаспор в Европе. Он также подтвердил, что убитый – Мамихан Умаров.

26 февраля в Швеции было совершено нападение на оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Он сумел обезвредить нападавшего и передать полиции. По подозрению в покушении на блогера задержаны два человека. В марте прошлого года председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил Абдурахманову кровную месть.

В июне Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение подозреваемому в заказном убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Подозреваемый – гражданин России. Власти Германии уверены, что он действовал по заказу российских правительственных органов.

Покушение на Хангошвили может быть связано с предполагаемыми сотрудниками российских спецслужб, подозреваемыми в заказном убийстве администратора сайта "Кавказ-центр", бывшего чеченского полевого командира Абдулвахида Эдильгериева. Он был застрелен в 2015 году в Стамбуле.

Радио Свобода