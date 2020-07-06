Уроженка Литвы, одна из родоначальниц электронной музыки – устояв перед Терменом, осталась верна созданному им инструменту

Одна из пионерок электронной музыки Клара Рейзенберг родилась в Вильне. В 4-летнем возрасте девочка-вундеркинд начала учиться игре на скрипке в Петрограде, став самой юной ученицей за всю историю Императорской консерватории. Из-за проблем со здоровьем ей, увы, пришлось отказаться от карьеры скрипачки, однако счастливым билетом назад в музыку для нее стал новый, в то время еще невиданный инструмент – терменвокс.

LRT продолжает проект «Камни памяти», цель которого – вспомнить выдающихся литваков, то есть евреев, которые родились, жили в Литве или были разбросаны отсюда по всему миру. Двенадцатый рассказ посвящен Кларе Рейзенберг-Рокмор.

Elena Gasiulytė / Stop kadras

«Клара Рейзенберг почтила мир своим появлением 9 марта 1911 года», - так пишет в книге «Литовские визионерки. 10 впечатляющих биографий» ее автор Эляна Гасюлите.

«Никакого другого пути, кроме как пути скрипачки, она для себя, возможно, никогда не представляла. Прибыв с семьей в Соединенные Штаты Америки, она еще немного продолжала скрипичные занятия, однако уже тогда у нее начались очень странные проблемы с суставами – она просто физически не могла больше играть на скрипке», - продолжает писатель Э. Гасюлите.

Он был и, по моим сведениям, остается единственным в истории музыки, на котором играют, не дотрагиваясь до самого инструмента.

«Он был и, по моим сведениям, остается единственным в истории музыки, на котором играют, не дотрагиваясь до самого инструмента, - рассказывает о терменвоксе Э. Гасюлите. – Сама Клара в ту пору была более известна, чем изобретатель инструмента – инженер из России Лев Термен. Синонимом этого инструмента скорее была Клара, которая на нем играла и помогала его совершенствовать. Ее называли дивой терменвокса».

Она еще немного продолжала скрипичные занятия, однако уже тогда у нее начались очень странные проблемы с суставами – она просто физически не могла больше играть на скрипке.

Clara Rockmore ir Levas Termenas / Vikipedijos nuotr.

Хотя Лев Термен несколько раз просил у Клары ее руки, она в 1933 г. вышла замуж за адвоката Роберта Рокмора. Эта фамилия и стала сценическим именем Клары.

Дива терменвокса выбрала странноватый способ популяризации этого электронного музыкального инструмента. Хотя играла на истинном чуде техники, она совсем не была открыта для новых веяний. Современными средствами она пыталась достичь максимального классического эффекта и всегда норовила навязать терменвокс оркестрам, исполняющим классическую музыку в больших залах.

Muzika/natos/klasikinė/simfoninė/klasika/koncertai/koncertas/Euroradijo koncertas/Pasaulio koncertų salėse / Kwinten De Pauw/Unsplash nuotr.

Современными средствами она пыталась достичь максимального классического эффекта и всегда норовила принести терменвокс в большие залы, где исполняют классическую музыку.

«Ее выступления представляли собой интересный контраст: очень странный, такой потусторонний, электронный или словно бы компьютерный звук, но при этом звучит произведение, например, Баха. В этом и состояло ее отличие от других исполнителей электронной музыки – она совсем не стремилась к тому, чтобы сама музыкальная композиция была новомодной, но использовала очень современный музыкальный инструмент», - рассказывает писатель.

Камни памяти / LRT.lt

Возможно, именно по этой причине, как утверждает Э. Гасюлите, Клара Рокмор осталась, увы, где-то на периферии истории музыки.

«Как такое может быть, что музыкальный инструмент – очень современный, а она выбирает для исполнения классический репертуар! Ее просто трудно к кому-то отнести. К полностью классическим музыкантам ее отнести также невозможно», - уверена автор книги «Литовские визионерки. 10 впечатляющих биографий» Эляна Гасюлите.

Рассказ о Кларе Рокмор слушайте и в радиозаписи (на литовском языке):

Подготовил Висмантас Жуклявичюс