Уничтоженная нацистами художница Рахель Суцкевер: искусство – самое главное, чем могла заниматься перед лицом смерти

Историк искусства, профессор вильнюсской Художественной академии Гедре Янкявичюте рассказывает LRT.lt о таланте, уничтоженном нацистами, – художнице Рахель (Розе) Суцкевер. Художественное творчество помогло девушке выбраться из нищеты, стать активной участницей культурной жизни довоенной Вильны. Даже будучи узницей гетто, она не утратила своей энергии, писала портреты заключенных, документировала жизнь и жителей – самое главное, чем можно заниматься перед лицом смерти.

По словам Г. Янкявичюте, людям, которые были вырваны грубой силой из привычной среды и брошены в заточение, постоянно испытывали душевные и телесные муки, пребывали в нищете, унижениях и постоянном страхе смерти, живопись не могла даровать такого утешения и радостных минут, как музыка, театр или литература, но она тоже была нужна и незаменима.

«В 1942 году настоящей смерти вокруг было настолько много, что часто она не казалась уже ни уникальной, ни значительной. Художественное произведение словно помогало осознать исключительность изображаемого события, переносило повседневность на другой уровень, придавало ему значимости, облагораживало», - утверждает Г. Янкявичюте.

Рахель (Рахеле, Рохл, Роза) Суцкевер-Ушаева родилась 2 ноября 1904 года в Сморгони (ныне – Белоруссия). У нее была младшая сестра Хая. С 1915 года, когда семью перевезли вглубь России, жила в Сибири. В 1922 году приехала в Вильно.

Гедре Янкявичюте / Фото BNS

- Как и почему семья Суцкеверов, происходящая из Белоруссии, после Первой мировой войны оказалась в Вильне? – спрашивает LRT.lt Г. Янкявичюте.

- Документально подтвержденной информации у нас нет, однако, скорее всего, их история не отличается от других подобных. С приближением немцев Суцкеверы, как и большинство прифронтовых жителей, были переправлены вглубь России. На людей, говорящих на идише, смотрели с особым подозрением: русские считали, что евреи легко договорятся с немцами и передадут им стратегически важную информацию.

Годы Первой мировой войны Суцкеверы провели в Сибири. После войны, безусловно, старались вырваться из объятой хаосом России, двинулись в сторону дома, но оказались в Вильне – немаленьком городе, где, видимо, надеялись зацепиться, найти источник пропитания.

В 1922 году они уже точно были здесь. Поселились в Старом городе. Как свидетельствуют сохранившиеся документы, до 1933-го года, когда Роза вышла замуж за ремесленника-шляпника Калмана Ушаева, она жила с родителями на нынешних улицах Гаоно и Стиклю. Другими словами, в самой гуще еврейского квартала.

Уже даже адрес подтверждает, что семья с трудом сводила концы с концами и, видимо, придерживалась традиционного образа жизни. Эмансипированные, более обеспеченные виленские евреи, имевшие современные профессии, селились на горе в нынешнем Науяместисе между улицами Шопено и Басанавичяус.

Разворот зарубежного паспорта Розы Суцкевер, выданного консульством Польши в Нью-Йорке. 1929 / Фото Центрального государственного архива Литвы

Рахель с юности насмотрелась сцен нищеты и потом изображала их в своих произведениях.

Так что Рахель с юности насмотрелась сцен нищеты и потом изображала их в своих произведениях. Одновременно она искала возможность вырваться из этой среды. Мечты о лучшей жизни и надежда одарить такою жизнью всех остальных побудили Суцкевер заинтересоваться левыми политическими идеями. Попытки порвать связь с традицией, что основана на религии, привели к смене имени: вместо Рахели она в какой-то момент берет себе более современное имя – Роза.

Суцкевер была сильной, выносливой девушкой: она училась в еврейской гимназии, параллельно посещала рисовальную школу польского Виленского общества художников, а в 1925 году как вольнослушательница записалась на художественный факультет Университета Стефана Батория.

Визуализация проекта / LRT.lt

LRT продолжает проект «Камни памяти», цель которого – вспомнить выдающихся литваков, то есть евреев, которые родились, жили в Литве или были разбросаны отсюда по всему миру.

- В 1928 году Роза с отцом Наумом Суцкевером отправилась в США. Что послужило причиной поездки?

- Они поехали к родственникам. Наверное, мотивы поездки были экономическими – надежда заработать, чтобы наконец хоть как-то прожить. Конечно, по крайней мере в случае Розы, свою роль сыграло еще и любопытство, желание увидеть мир: ведь Вильно тридцатых годов был провинциальным, довольно захолустным городом.

В Нью-Йорке Роза пробыла два года (с 1928-го по 1930-ый). Из США она уплыла в Бремен, потом пересекла немецко-польскую границу и вернулась в Вильно.

Конечно, в Нью-Йорке Роза работала в гостинице – кажется, горничной. В свободное время рисовала. Без сомнения, встречалась с единомышленниками, делилась знаниями об искусстве, а также идеями и планами переустройства мира. В Нью-Йорке в ее работах стало больше социальной критики. Вдохновленная нью-йоркским опытом, позже, уже в Вильнюсе, Роза создала немало нашумевшую художественную композицию «Забастовка в американском порту».

Вдохновленная нью-йоркским опытом, позже, уже в Вильнюсе, Роза создала немало нашумевшую художественную композицию «Забастовка в американском порту».

Путешествие было удачным, поскольку по возвращении домой Роза смогла продолжить учебу в Университете Стефана Батория. Живописи она училась у одного из самых влиятельных виленских художников Людомира Слендзинского.

Каталог XII ежегодной выставки работ студентов художественного факультета Университета Стефана Батория. 1934 / Фото библиотеки Вильнюсского университета

Интересно, что репродукция одного ее студенческого произведения в каталоге ежегодной студенческой выставки оказалась на общем развороте с картиной Владаса Дремы. Это незримая нить, связывающая сегодняшний день с годами молодости В. Дремы и Р. Суцкевер, и шире – со студенческой жизнью польского Виленского университета.

Каталог XII ежегодной выставки работ студентов художественного факультета Университета Стефана Батория. На развороте – произведения Владаса Дремы и Розы Суцкевер. 1934 / Фото библиотеки Вильнюсского университета

Вернувшись из Нью-Йорка, Роза включилась в деятельность еврейской группы деятелей искусств «Yung Vilne» («Молодое Вильно»).

Члены группы, с одной стороны, стремились сохранять дорогие им приметы прошлого, но в то же время хотели, чтобы это наследие было увидено заново, связано с сегодняшним днем. О «Yung Vilne» в последнее время много говорят и пишут, творчество членов группы издается в переводе на литовский язык.

Члены виленской группы модернистов «Yung Vilne». В первом ряду в центре сидят Роза Суцкевер и Шейна Эфрон. 1937 / Фото YIVO.org

Одним из следствий того, что культура идиш модернизируется, стало и учреждение в Вильно в 1925 году международного научного института YIVO. К 10-летию этой организации в городе было открыто новое здание института, там состоялся всемирный съезд членов YIVO, по случаю которого была проведена и художественная выставка. Вильно посетили прославленные на Западе выходы из литовско-белорусских земель еврейские художники Марк Шагал и Иммануэль Мане Кац. В выставке участвовали художники из Вильно, Варшавы, Лодзи, Берлина, Нью-Йорка.

Марк Шагал / Фото AP

На выставке экспонировалась и упоминавшаяся уже картина Р. Суцкевер «Забастовка в американском порту», вызвавшая живые дискуссии в еврейской и польской печати Вильно. Произведение не сохранилось, однако его репродукция в 1936 году была опубликована в альманахе группы «Yung Vilne». Роза создавала эскизы обложек для книг членов «Yung Vilne» – поэтических сборников Эльхонона Воглера, Аврома Суцкевера. Кстати, А. Суцкевер в своих воспоминаниях писал, что они с Розой не родственники – разве что очень дальние.

Обложка Розы Суцкевер для поэтического сборника Эльхонона Воглера «Tsvey beriozes baym trakt» («Две березы у дороги»). 1939 / Фото Центра исследования иудаики Национальной библиотеки им. Мартинаса Мажвидаса

- Что известно о личной жизни художницы?

- Роза вышла замуж, иногда даже подписывалась двойной фамилией – Суцкевер-Ушаева. Однако о ее личной жизни нам известно немногое.

В воспоминаниях современников о ней рассказывается так, словно у нее не было личной жизни; точнее, она совпала с организаторской художественной и культурной деятельностью, проявлялась через выставки, сотрудничество с другими людьми искусства. Значит, современникам это казалось важнейшей частью ее личности. Так что, и нам приходится удовлетворяться лишь таким представлением о ней – разве что неожиданно появится больше свидетельств.

Роза Суцкевер. «Бездомный мальчик». 1935 / Фото Государственного еврейского музея им. Гаона Виленского

Репродукция картины Розы Суцкевер «Бездомный мальчик» (1935) в совместном альманахе еврейской культуры Вильнюса и Каунаса «Naje bleter» («Новые листы»). 1939 / Фото Центра исследования иудаики Национальной библиотеки им. Мартинаса Мажвидаса

- О чем нам говорит творчество художницы в Виленском гетто?

- Роза выжила во время массовых убийств и дождалась так называемого периода стабилизации, который наступил в начале 1942 года. Работала помощницей (Hilfsarbeiterin) в Полевой комендатуре (Feldkommandantur).

По словам современников, получала от немцев заказы написать то портрет, то пейзаж. За это получала пропитание.

В гетто она, как и другие художники, документировала действительность. Каждодневные сцены она, видимо, недолюбливала, поэтому создавала портреты узников гетто.

В гетто она, как и другие художники, документировала действительность. Каждодневные сцены она, видимо, недолюбливала, поэтому создавала портреты узников гетто.

Роза Суцкевер. «Портрет дирижера Аврома Слепа». 1942 / Фото Государственного еврейского музея им. Гаона Виленского

Наибольшее впечатление из них производит – и наиболее точно задокументирован – портрет учителя, композитора, хормейстера Якова Герштейна. Точнее, несколько портретов, которые демонстрировались во время траурных мероприятий, посвященных этому всеми любимому человеку.

Роза Суцкевер. «Умерший (портрет Якова Герштейна)». 1942. Бумага, сепия / Фото Государственного еврейского музея им. Гаона Виленского

В соответствие с еврейской традицией, такие мероприятия проводятся через неделю, а потом через месяц после смерти. Сохранились описания этих событий. Их авторы вспоминают портреты Якова Герштейна, написанные Розой, пишут о сильном впечатлении, которое произвели на них эти скромные, с сегодняшних позиций судя, произведения искусства.

Иллюстрированная Рахелью Суцкевер афиша театра Виленского гетто о проведении 27 октября 1942 г. траурного мероприятия (шлошима), посвященного Якову Герштейну / Фото Центрального государственного архива Литвы

В Государственном еврейском музее им. Гаона Виленского сохранилось стихотворение Аврома Суцкевера «Un azoj zolstu rejdn cum josem» («Скажи это сироте»), которое он сочинил в гетто и которое было проиллюстрировано, каллиграфически выписано Розой. Это подкрашенное акварелью художественно-каллиграфическое произведение на более качественной и плотной бумаге. Использование в условиях гетто редкого и дорогого материала свидетельствует о важности этого текста для современников. Как и портрет Я. Герштейна, это стихотворение стало значимым событием в культурной жизни гетто.

Стихотворение поэта Аврома Суцкевера «Un azoj zolstu rejdn cum josem» («Скажи это сироте») в оформлении Розы Суцкевер. 1943. Бумага, карандаш, акварель / Фото Государственного еврейского музея им. Гаона Виленского

В конце марта 1943 года в вестибюле театра гетто состоялась художественная выставка. Летописец виленского гетто Герман Крук упоминает о том, что Р. Суцкевер экспонировала не только акварели, но и картины, написанные маслом. Скорее всего, это работы, созданные еще до войны и каким-то образом доставленные в гетто – «Бездомный мальчик» и «Девочка». Они чудом сохранились в тайниках гетто, после войны были найдены и переданы в Еврейский музей, созданный в 1946 году. Там же оказались акварельные и карандашные портреты жителей гетто, созданные Р. Суцкевер.

Нарисованный Рахелью Суцкевер портрет умершего Якова Герштейна среди находок в тайниках Виленского гетто. 1944 / Фото Государственного еврейского музея им. Гаона Виленского

Когда в 1949 году, на фоне инициированной Сталиным антисемитской кампании, Еврейский музей был ликвидирован, портреты Р. Суцкевер были переданы в Музей революции ЛССР (решили, что это не художественные произведения, а документы), а картины «Бездомный мальчик» и «Девочка», написанные масляными красками на холстах, попали в Художественный музей ЛССР. Художественное наследие Р. Суцкевер вновь стало единым целым после учреждения Государственного еврейского музея им. Гаона Виленского.

Роза Суцкевер. «Девочка». 1935 / Фото Государственного еврейского музея им. Гаона Виленского

- Рахель была одним из создателей макета Вильнюса. Об этом проекте сегодняшняя общественность знает довольно мало.

- Несколько лет назад Еврейский музей издал прекрасную, очень информативную книжку Айсте Нюнкайте-Рачюнене об этом странном и жутком проекте, который, возможно, спас несколько жизней. Это громадный макет Вильнюса, который по приказу гебитскомиссара для немцев производили около тридцати еврейских архитекторов, инженеров, чертежников, техников и художников из числа узников гетто.

Фрагмент плиты макета Вильнюса / Фото П. Рачюнаса и Государственного еврейского музея им. Гаона Виленского

Для этой работы было создано специальное учреждение – так называемые мастерские «Plastiker plan Vilna», возглавляемые архитектором Флорой Ром и инженером Григорием Гутманом. Среди художников, работавших над макетом Вильнюса, были Р. Суцкевер, У. Олькеницка, совсем молоденькая Лиза Дайхес, скульптор Юдель Мут. Никто из них, к сожалению, не выжил.

Из сорока фрагментов макета размером 82 × 60 см сохранилось лишь четыре. Они охватывают Жверинас, Лукишкес, часть Шнипишкес, часть Антакальниса, Науяместис, часть Науйининкай, Лепкальнис, Расос. Куда подевались остальные – неизвестно. Однако даже эти остатки раскрывают масштаб проекта. Основной материал – гипс, но использовались и деревянные элементы, проволока, нити.

А. Рачюнене в своей книжке отмечает такую символическую деталь: остатки макета реставрировались в том же самом помещении на улице Рудининку (бывшей Рудницкой), где находились мастерские «Plastiker plan Vilna».

Ворота Виленского гетто на перекрестке улиц Всех Святых и Больничной / Фото Государственного еврейского музея им. Гаона Виленского

- Рахель была убита в 1943-ем или 1944-ом году (точная дата неизвестна). Однако, может быть, известно, при каких обстоятельствах?

- При уничтожении виленского гетто людей распределяли по различным трудовым лагерям, а самых слабых отправляли в лагеря смерти. Роза выбрала смерть вместе с матерью и сестрой Хаей. Скорее всего, они убиты в Треблинке.

Роза выбрала смерть вместе с матерью и сестрой Хаей. Скорее всего, они убиты в Треблинке.

- Как можно было бы оценить творчество Р. Суцкевер в художественном контексте первой половины ХХ века?

- Произведений Р. Суцкевер сохранилось очень немного. Однако у нас есть и несколько репродукций. В годы учебы она, как и другие художники Университета Стефана Батория, находилась под влиянием Слендзинского, стилизовалась под art deco, ориентировалась на неоклассическую монументальность.

Однако по окончании учебы ее индивидуальный стиль претерпевает сильные изменения: видимо, она взрывалась эмоциями и передавала их в манере, свойственной экспрессионистам, – она деформирует фигуры, пишет густыми мазками, оставляя живую фактуру, применяет контрастные цвета.

Этот творческий этап воплощают образы бездомного мальчика и девочки с бантами, сохраненные в гетто. В этом отношении Роза близка к тенденции, которая очень сильно проявлялась в живописи Литвы ХХ века и которую развивали и литовские, и некоторые польские художники. В гетто она очень старалась как можно точнее зафиксировать черты портретируемых – видимо, не сомневаясь, что они обречены на смерть...