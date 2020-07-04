Несчастье в Калварийском зоологическом саду: тигр откусил женщине палец

В пятницу вечером о несчастье сообщили из частного зоологического сада в Калварии.

Полицейским и медикам сообщили, что поздно вечером тигр, живущий в Калварийском зоологическом саду, откусил женщине палец.

Новостной портал lrytas.lt сообщает, что директор зоологического сада лишилась пальца на левой руке, травмы обнаружены и на плече.

Пострадавшая отвезена в Каунасскую клинику, ей проведена операция.

Семья Василяускасов открыла зоологический сад в деревне Тракенай, недалеко от литовско-польской границы, более десяти лет назад.

На площади в 17 гектаров живут тигры нескольких видов, пара львов, семья пум, зебры, волки, ламы, козы различных видов и птицы.