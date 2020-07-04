В Вильнюсе начался американский уик-энд: Гавайский пляж сотрясают вечеринки, демонстрируется голливудское кино

В столице начался третий уик-энд "Отпуск в Вильнюсе", который переносит в воображаемую Америку. В эти выходные жители и гости столицы участвуют в вечеринках на Гавайском пляже, на улицах дымятся американские блюда, у нас обосновался даже Голливуд!

Вильнюсцы и гости города все выходные дни могут чувствовать себя, как в Америке, – проходят не только концерты, спортивные состязания, киновечера, но и праздничные мероприятия, приуроченные к Дню независимости США, который отмечается 4 июля.

Интро "Отпуска в Вильнюсе" – гавайская тема

Американский отпуск в литовской столице начался в пятницу. Ярчайшими событиями этого дня стали дегустация американских блюд и гавайская вечеринка на Лукишкской площади.

Vilniuje prasidėjo amerikietiškas savaitgalis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

На вечеринке не обошлось без прохладительных напитков, гавайской музыки и танцев. Вечер увенчал сеанс голливудского фильма под открытым небом. Просмотр фильмов на Лукишкской площади 3-4 июля является подарком посольства США в Литве.

Holivudo kino vakaras / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Внимание Дню независимости США

4 июля отмечается День независимости США. Праздничные мероприятия организует Американская бизнес-палата в Литве.

"Американская бизнес-палата уже 20 лет подряд организует в Литве праздники по случаю Дня независимости США. Мы рады, что в этом году мероприятие перебралось из традиционного места в Вяркяйском дворце прямо в сердце Вильнюса – на Кафедральную площадь", - говорит исполнительный директор Американской бизнес-палаты Живиле Сабаляускайте.

Vilniuje prasidėjo amerikietiškas savaitgalis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В субботу утром по проспекту Гядиминаса от здания Сейма до Кафедральной прощади прошел парад, на Кафедральной площади были исполнены государственные гимны США и Литвы, там же состоялись выступления военных оркестров двух стран.

Подробную программу праздника на литовском языке можно найти здесь.

Вильнюсское городское самоуправление и организация "Go Vilnius" приглашают жителей Литвы объехать мир за семь уик-эндов. С начала июня каждые вторые летние выходные превращают Вильнюс в очередную новую страну.

Vilniuje prasidėjo amerikietiškas savaitgalis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Настроение экзотического отпуска создают в городе культуры семи стран, особо полюбившихся путешественникам. В Вильнюсе уже проходил итальянский уик-энд, восточные запахи и удара гонга перемещали отдыхающих в Индию, в эти выходные в городе царит американский дух, а на очереди еще Франция, Испания, германия и Япония.