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2020.07.03 16:40

Власти обсуждают возможность увеличения пенсий

Радио LRT2020.07.03 16:40
Senatvė/skurdas/pensija/karantinas
Senatvė/skurdas/pensija/karantinas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Президент встретился с министром социальной защиты и труда и представителями организаций пенсионеров, чтобы обсудить увеличение пенсий в следующем году. Говорилось и о доступности услуг для этой категории жителей, сообащет русская служба Радио ЛРТ.

Пенсии по старости автоматически индексируются с 2017 года. Гитанас Науседа призвал изменить механизм индексации с тем, чтобы пенсии росли быстрее. Глава государства хочет защитить от кризиса самую незащищенную часть общества.

Тем временем, трехсторонний Совет не пришел к единому мнению по поводу увеличения минимальной зарплаты, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Правительство призывает не торопиться и продолжить дискуссии. Первый вице-канцлер Лукас Савицкис говорит, что кабинет обратится к Нацбанку Литвы и другим экспертам, также не исключено, что по предложению работодателей этот вопрос будет перенесен на осень. Профсоюзы предлагают подсчитывать размер минимальной зарплаты по формуле, о которой договорился Трехсторонний Совет.

Это означает, что она выросла бы на 48 евро и достигла 655 евро «на бумаге». Следующее заседание Трехстороннего Совета состоится 21 июля.

Senatvė/skurdas/pensija/karantinas
Senatvė/skurdas/pensija/karantinas
Senatvė/skurdas/pensija/karantinas
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Senatvė/skurdas/pensija/karantinas
# Литва

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