«Воздушная тюрьма»: из Великобритании в Литву доставлены 12 арестантов

Литовская полиция провела нетрадиционную операцию. На транспортном самолете ВВС Литвы Spartan из Соединенного Королевства в Литву были доставлены 12 подозреваемых или осужденных.

Процесс экстрадиции осуществляло 21 должностное лицо и 1 медсестра. Перелет из Лондона в Шяуляй был выполнен вчера вечером.

Все лица, доставленные в Литву, были арестованы в соответствии с выданным европейским ордером на арест. Они либо скрывались от досудебного следствия, либо уже были приговорены к лишению свободы. Решения по их делам были приняты еще в этом году, но процедура экстрадиции была приостановлена ​​из-за начала пандемии.

Этот метод экстрадиции позволил сэкономить значительную сумму государственных средств, которые были бы потрачены на перевозку каждого из задержанных отдельными рейсами. Этот рейс обошелся полиции примерно в 7000 евро, а стоимость выдачи одного человека из Соединенного Королевства варьируется в пределах 1500 - 2000 евро.

«Пандемия вызвала некоторые неудобства при экстрадиции, поэтому нам пришлось решать, как ускорить эти процессы. Мы еще раз убедились, что у нас есть надежные партнеры за рубежом, с которыми мы можем решать проблемы достаточно быстро. Я также хотел бы искренне поблагодарить Вооруженные силы Литвы за оперативную помощь в проведении этой нетрадиционной операции», - говорит начальник полиции.