ФАКТЫ LRT. Лукишкский пляж – на месте виселиц?

По требованию инспекции по государственному языку, на пляже, что устроен на Лукишкской площади, появились надписи и по-литовски, тем временем политики утверждают, что подобный объект в центре города оскорбляет память жертв восстания 1863 г.

Хотя дискуссии по поводу исторического значения этого места не стихают, в интервью ФАКТАМ LRT эксперты обращают внимание на то обстоятельство, что точное место экзекуции участников восстания 1863 г. до сих пор не известно.

Говорят, что это издевательство над историей

«На этой площади убиты и участники восстания… Там много явлений, которые не допускают такие вещи, которые делает Вильнюсское самоуправление», - сказал на прошлой неделе журналистам лидер «крестьян» Рамунас Карбаускис.

На этой неделе Сейм срочно принял закон, в котором утверждается, что «нынешнее состояние площади и способ обустройства не соответствуют ее историческому и урбанистическому значению и угрожают уничтожить историческую память Народа».

На этой неделе самоуправление получило распоряжение по поводу надписей не на государственном языке; для исправления положения специально изготовлены новые вывески. Ранее председатель Государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис назвал пляж «издевательством над историей Литвы».

Р. Карбаускис сравнил пляж с цирком, который царская власть устраивала в том же самом месте, стремясь унизить повстанцев.

Šalia Lukiškių aikštės paplūdimio esantys angliški užrašai jau išversti į lietuvių kalbą / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Места экзекуции не известны

Все же историки неоднократно обращали внимание на то, что точные места экзекуции нам не известны – хотя памятник повстанцам и стоит на окраине Лукишкской площади, рядом с костелом Св. апостолов Филиппа и Якова.

«Здесь длительное время была базарная площадь, она выглядела совсем не так, как выглядит сегодняшняя Лукишкская площадь, и занимала совсем другое пространство, чем сейчас.

Места экзекуции могли находиться как в центре этой площади, так и в любом другом ее месте – мы этого точно не знаем. Кроме того, надо иметь в виду, что это пространство – Лукишкская базарная площадь – занимало значительно больше места, чем занимает сегодняшняя Лукишкская площадь: оно тянулось вплоть до самой горы Таурас», - поясняет историк, главный научный сотрудник института истории Литвы Дарюс Сталюнас.

Места экзекуции могли находиться как в центре этой площади, так и в любом другом ее месте.

Aikštės vaizdas XIX a. / Lietuvos nacionalinio muziejaus nuotr.

По его словам, территория Лукишкской площади являлась пригородом, а проспект рядом с ней появился лишь около века назад.

Д. Сталюнас подтвердил, что царская власть действительно устраивала в Лукишках цирк, однако историк не считает, что это делалось специально для издевки.

«Российские чиновники, которые работали тогда в Вильнюсе, могли даже не знать, что на этом месте приводились в исполнение смертные приговоры повстанцам. С другой стороны, эта площадь не была местом какого-то народного паломничества или почитания, поэтому подобным шагом нельзя было оскорбить чьи-либо национальные чувства или кого-то унизить», - размышляет историк.

Užgavenės Lukiškių aikštėje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В центре площади был только памятник Ленину

Председатель Палаты архитекторов Лукас Рякявичюс обратил внимание на то, что виселицы могли стоять на другой стороне нынешней площади – там, где сейчас улица Ауку и здание бывшего КГБ. По утверждению архитектора, там уже существует мемориальное место, а площадь была оставлена городу и его жителям – такое решение ему кажется правильным.

«Такое восприятие центра площади нам продиктовал Ленин, и мы по-прежнему за это цепляемся. Та скульптура создавала симметричное, центростремительное восприятие площади – будто то, что находится в центре площади, нам очень важно. Сегодня могли бы и отказаться от ленинского наследия», - говорит архитектор.

По его мнению, сегодняшний спор ведется уже не из-за архитектуры.

Такое восприятие центра площади нам продиктовал Ленин, и мы по-прежнему за это цепляемся.

«Много конфликтов возникает, потому что она [площадь] была в советское время сильно идеологизирована: там стояли Ленин и несколько административных зданий, репрессивные здания, КГБ – все это сочетание было достаточно болезненным, взрывоопасным. С одной стороны, это место, где повешены повстанцы; с другой стороны – где после войны убивали участников сопротивления; с третьей стороны, скульптура Ленина, которую требовали почитать. И все это смешение эмоций оставляет болезненный отпечаток.

Памятник В. Ульянова (Ленина) в Вильнюсе / Twitter

Он немного усилен искусственно – и в связи с предвыборным периодом, и в связи со всеми бедами государства», – отмечает Л. Рякявичюс.

То, что площадь используется в политических целях, замечает и историк Д. Сталюнас.

«Мне кажется, что эта озабоченность политиков памятью повстанцев 1863 года не вполне искренна; обычно она возникает тогда, когда формируется определенная политическая конъюнктура, – как было в прошлом году, когда после обнаружения останков проходили похороны повстанцев. Что-то похожее, мне кажется, происходит и сейчас», - замечает историк.

Он полагает, что политики используют антирусскую карту.

«Нынешней политической элите близко то, что восстание было против русских; никто не хочет понять, почему и ради чего боролись повстанцы. Идеалы повстанцев могут быть довольно чужды современной политической элите», – говорит он.

Protestas Lukiškių aikštėje / D. Umbrasas/LRT nuotr.

ВЕРДИКТ

Манипуляция

Реагируя на пляж, открытый на площади, парламентское большинство приняло закон об укреплении принципов исторической памяти на Лукишкской площади, а Р. Карбаускис заявил, что на этой площади находилось место экзекуции участников восстания 1863 г. Между тем, историки говорят, что доподлинно не известны все места, где проводились казни повстанцев, а также утверждают, что территория Лукишкской площади раньше выглядела совсем иначе, чем сейчас.