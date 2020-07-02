В Литве 7 новых случаев коронавируса - три завезены из Украины

За минувшие сутки в Литве были подвержены 7 новых случаев коронавируса, пять из них – ввезенные, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

Как сообщает Национальный центр общественнного здоровья, больными оказались двое вернувшихся из Швеции и трое – из Украины. Еще один случай зафиксирован у работника психиатрической клиники, и последний – у убитого, о котором ничего более не сообщается. Общее количество зараженных достигло 1825.

В больницах от COVID-19 лечат 8 человек, двое из них в реанимации. Всего зараженных на сегодня 200 человек, выздоровели 1536 человек. С начала июня ввезенных в страну случаев было 33.

Отныне профилактическое тестирование будет вестись по новому порядку, сообщает минздрав. Каждую неделю в больницах и домах социальной опеки должны быть проверены 2 – 5% работников. Это касается тех самуоправлений, где риски заражения минимальные.

В мэриях, где риски велики, еженедельно будут проверять 15 – 20% работников больниц и домов опеки. К какой именно категории относятся самоуправления, станет известно завтра.