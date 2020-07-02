Синкявичюс: Балтийское море - одно из самых загрязненных в мире

Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс представил в Клайпеде проект очищения Балтийского моря. Оно – одно из самых загрязненных в мире, сообщает русская служба Радио ЛРТ.

По словам Синкявичюса, решить эту проблему одной стране не под силу, нужны международные усилия. Еврокомиссар рассчитывает на общую декларацию. С начала июля Литва председательствует в Совете государств Балтийского моря.

В него входит 11 стран - Дания, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Швеция, Финляндия и Эстония, а также Европейский союз. Совет государств Балтийского моря был учрежден в Копенгагене в 1992 году. Он работает в области ликвидации региональных экономических барьеров для торговли и инвестиций, повышения уровня ядерной и радиационной безопасности, построения гражданского общества через продвижение демократии и защиты прав человека, построения международного сотрудничества.

Постоянный международный секретариат находится в Стокгольме. Председательство Совета переходит ежегодно к одной из стран-членов.